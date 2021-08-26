لمن لا يحب الألبان.. تعرَّف على المنتجات الغذائية الأخرى الغنية بالكالسيوم

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من بينها بذور السمسم والشيا ومسحوق أوراق المورينجا المجفف

الحليب ومنتجات الألبان الأخرى مصادر غنية بالكالسيوم، لكن الأشخاص الذين يعانون عدم تحمُّل اللاكتوز غالبًا ما يجدون صعوبة في إضافة ما يكفي من الأطعمة الغنية بالكالسيوم إلى النظام الغذائي.

وتفصيلاً، أدرجت اختصاصية التغذية بوجا مخيجا في مقطع فيديو، تمت مشاركته على حسابها بموقع إنستغرام، بعض المنتجات الغذائية غير الألبان الغنية بالكالسيوم، التي تعادل شرب كوب من الحليب، بحسب موقع doctor.ndtv.

وتقول مخيجا: "الكالسيوم مهم لصحتك.. في الواقع، إن جسمك يحتوي على كالسيوم أكثر من أي معدن آخر".

وأكدت أن الكالسيوم مهم للغاية للجسم؛ لأنه يقوِّي العظام والأسنان. يُعتَقد أنه مهم للنساء لأنه يساعد في تخفيف آثار أعراض ما قبل الحيض لدى الشابات.

وبالنسبة للنساء اللاتي يبلغن من العمر 50 عامًا فما فوق فإن تناول الكالسيوم بانتظام له أهمية قصوى؛ لأنه سيضمن بقاء عظامهن قوية وصحية.

وتساعد الجرعة المنتظمة من الكالسيوم في الوقاية من هشاشة العظام، وهو مرض عظمي؛ إذ تقل كثافة العظام بشكل كبير.

وحول كمية الكالسيوم الموصى بها قالت مخيجا: "إن المدخول اليومي الموصى به من الكالسيوم (RDI) هو 1000 مغم يوميًّا لمعظم البالغين. ومع ذلك يجب أن تحصل النساء فوق سن الخمسين وكل شخص فوق 70 عامًا على 1200 مغم يوميًّا، بينما يُنصح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عامًا باستهلاك 1300 مغم".

وحسب "سبوتنيك"، أدرجت خبيرة التغذية قائمة الأطعمة غير الألبان الغنية بالكالسيوم على النحو الآتي:

1. بذور السمسم:

تعتبر بذور السمسم الأسود والأبيض من المصادر الغنية بالكالسيوم. ملعقتان كبيرتان ممتلئتان من بذور السمسم تعادل 300 مغم من الكالسيوم.

2. بذور الشيا:

بصرف النظر عن كونها مصدرًا غنيًّا لأحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتينات والألياف، فإن هذه البذور مليئة أيضًا بالكالسيوم. أضف بذور الشيا إلى الشوفان أو تناول ملعقة كبيرة من البذور المحمصة قليلاً.

3. الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة:

تحتوي الحلبة وأوراق المورينجا واللفت على كمية جيدة من الكالسيوم. يمكنك طهي هذه الطرق المتعددة، وإضافتها إلى نظامك الغذائي.

4. مسحوق أوراق المورينجا المجفف:

قد تحصل على الفوائد الصحية لأوراق المورينجا مرات عدة. أوراق المورينجا غنية بالكالسيوم ومضادات الأكسدة والمعادن الأساسية.