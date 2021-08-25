نصر الله:السفينة الثانية لنقل المحروقات من إيران إلى لبنان ستبحر خلال أيام

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جي بي سي نيوز :- ندد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بما وصفه "السعي الأمريكي لتفتيت المجتمع"، قائلا إن هدفه "رسم صورة البلد والدولة كما يريدون ومنها التطبيع مع العدو".

وجاء ذلك في كلمة مساء اليوم الأحد، على هامش فعالية أقيمت في "مجمع سيد الشهداء" بمدينة الهرمل.

وفي حديثه عن استقدام سفينة نفط إيرانية إلى لبنان، قال نصر الله إن "السفارة الأمريكية فوجئت بهذا الإعلان"، مؤكدا أن "السفينة الثانية ستبحر بعد أيام، وستلحق السفينة الأولى التي صارت في عرض البحر".

وشدد على أن "النفط الذي نأتي به هو لكل اللبنانيين، والمستشفيات والأفران، ونحن لسنا بديلا عن الدولة، ولسنا بديلا عن الشركات التي تستورد المحروقات ولسنا في مجال التنافس مع أحد".

و قال نصر الله، إن الكشف عن العدد الحقيقي لعناصر الجماعة سيثير الرعب لدى كثيرين.

وصرح نصر الله، في كلمة ألقاها مساء اليوم الأحد بمناسبة مرور أسبوع على وفاة أحد القادة العسكريين في "حزب الله"، عباس اليتامى: "أهم عناصر النجاح هو معرفة عدوك، ولأننا نحن عدونا أمريكا والصهاينة فإنهم لا يفهموننا، لأنهم لم يستوعبوا الى الآن معنى انتمائنا الى النبي محمد والإمام الحسين، وبالتالي نحن أبناء هذه المدرسة، وهو ما أدى الى فشلهم"، منتقدا من أسماهم "السياديين والحياديين الذين لم ينددوا بالقصف الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية وتعريضه الطيران المدني للخطر".

ورفض الكشف عن عدد شباب "حزب الله" وقال: "لو أنني كشفت ذلك لأصاب كثر بالرعب".

وأشار إلى أن "سر قوة مسيرة المقاومة أنها لم تنطلق في يوم من الأيام لتفتش عن مكاسب هنا أو هناك".

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية