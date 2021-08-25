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توقع بدء تنفيذ خطة تعديل تعرفة الكهرباء في نهاية آذار 2022

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توقع بدء تنفيذ خطة تعديل تعرفة الكهرباء في نهاية آذار 2022 توقع بدء تنفيذ خطة تعديل تعرفة الكهرباء في نهاية آذار 2022

جي بي سي نيوز :- توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، بدء تنفيذ خطة تعديل تعرفة الكهرباء في موعد لا يتجاوز نهاية آذار/مارس من العام المقبل 2022.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع والذي اطلعت عليه "المملكة"، إن خطة إصلاح التعرفة الكهربائية تهدف لمعالجة تكاليف الكهرباء لقطاع الأعمال لزيادة قدرات التوظيف والتنافسية وتحديدا للقطاعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة بما في ذلك القطاعات التجارية والصحية والصناعية، وستضاف قطاعات إضافية في السنوات اللاحقة.

ويرى الصندوق أن اختيار المزيد من القطاعات للشمول في خفض التعرفة الكهربائية في السنة الثانية والثالثة للخطة يعتمد أيضا على دراسة شاملة للبنك الدولي عن تعرفة الكهرباء في قطاع الأعمال والتي من المتوقع أن تكتمل في الربع الثالث من العام المقبل 2022.

وأضاف الصندوق أن خطة تعديل التعرفة الكهربائية تتضمن تأمين مساعدات المانحين لدعم اللاجئين المحتمل تأثرهم بتعديل التعرفة الكهربائية، حيث أعلنت الحكومة أن الدعم على التعرفة الكهربائية سيخصص للأردنيين فقط.

الصخر الزيتي

صندوق النقد ذكر في تقريره أن الإصلاحات الإضافية ضرورية لاستمرارية شركة الكهرباء الوطنية على المدى المتوسط.

وساعد ارتفاع استهلاك الكهرباء والتأخيرات المرتبطة بجائحة كورونا وانخفاض الغاز الطبيعي المسال في حصر خسائر شركة الكهرباء الوطنية لعام 2020 عند 0.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من إلغاء بند فرق أسعار الوقود (الذي كان يمثل عُشر إيرادات شركة الكهرباء الوطنية في عام 2019).

وتوقع الصندوق استمرار ارتفاع خسائر الكهرباء الوطنية لحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، وستبقى مرتفعة مدفوعة في المقام الأول ببدء تشغيل مشروع الطاقة من الصخر الزيتي.

وتوقع الصندوق أن يبدأ تشغيل مشروع الطاقة من الصخر الزيتي خلال العام الحالي 2021.

المملكة

جي بي سي نيوز

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