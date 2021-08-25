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تعاون لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض السلع

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تعاون لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع تعاون لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض السلع

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أعرب الربان أسامة الشريف، رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك في عملية التحول الرقمي لمنظومة الإدارة الجمركية، على نحو ينعكس في تقليل زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال مؤتمرحول النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات حضره وزير المالية محمد معيط، ونائبه لشؤون الخزانة ايهاب ابوعيش، وعدد من الملحقين الاقتصاديين والتجاريين للسفارات الأجنبية، وممثلي الغرف التجارية الدولية بمصر.

وقال الشريف إن الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» تحرص بالتعاون مع مصلحة الجمارك خلال فترة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على تدريب أكبر عدد من المستوردين والمستخلصين الجمركيين على جميع إجراءات عمل المنظومة، وكيفية التعامل معها بداية من التسجيل على الموقع الإلكترونى لبوابة «نافذة» «www.nafeza.gov.eg» ووصولاً إلى إصدار الرقم الجمرکی المبدئى «ACID»، وكيفية استخدام التوقيع الإلكترونى.

المصرى اليوم

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