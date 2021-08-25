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منى ناصر: وزارة المالية ومصلحة الجمارك مستعدون لدعم أى شركة فنيا

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منى ناصر: وزارة المالية ومصلحة الجمارك مستعدون لدعم أى شركة فنيا منى ناصر: وزارة المالية ومصلحة الجمارك مستعدون لدعم أى شركة فنيا

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أعربت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، عن استعداد وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتقديم الدعم الفنى لأى شركة، وتنظيم دورات تدريبية للكوادر البشرية؛ بما يضمن تيسير إجراءات الانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

لفتت ناصرإلى أن اللجنة الوزارية التي تضم ممثلين من المجتمع التجارى والصناعى وشركة «MTS» والجهات الحكومية المعنية نجحت في التعامل الفورى مع التحديات التي واجهت بعض المستوردين، واتخذت العديد من الإجراءات الميسرة والمحفزة لتطبيق هذه المنظومة المتطورة.

جاء ذلك خلال مؤتمر حول النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» بحضور عدد من الملحقين الاقتصاديين والتجاريين للسفارات الأجنبية، وممثلي الغرف التجارية الدولية بمصر.

المصرى اليوم

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