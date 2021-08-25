الموجة الحارة تؤثر على الاردن إعتباراً من الأربعاء وتستمر لعدة أيام

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جى بي سي نيوز :- يُتوقع بمشيئة الله إن يبدأ تأثر المملكة إعتباراً من يوم الاربعاء بالكتلة الهوائية الحارة، لذا يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حاراً بوجهٍ عام، وشديد الحرارة في الاغوار والبحر الميت ومدينة العقبة بالإضافة إلى مناطق البادية، لتكون درجات الحرارة اربعينية في تلك المناطق، مع ظهور بعض السُحب على ارتفاعات مُتوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة.

تعمق تأثير الموجة الحارة الخميس وطقس مُرهق في عموم مناطق المملكة

يتعمق تأثير الموجة الحارة القادمة من الجزيرة العربية نهار الخميس، مما يتسبب بحدوث المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بكثير، ويكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة ومرهق فوق عموم مناطق المملكة، وتكون درجات الحرارة حول مُنتصف الأربعين مئوية في الأغوار والبحر الميت ومناطق البادية، وقد تلامس نهاية ال30 مئوية في بعض احياء العاصمة عمان، مع إنتشار تدريجي للسُحب على ارتفاعات مُتوسطة وعالية خاصة مع ساعات المساء والليل.

إستمرار الموجة الحارة يوم الجمعة ولعِدة أيام قادمة

تشير آخر مُخرجات النماذج العددية المُشغلة إلى استمرار تاثير الموجة الحارة على المملكة يوم الجمعة، بحيث يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة بوجهٍ عام، ويراقب كادر التنبؤات الجوية في شركة طقس العرب الإقليمي وجود مؤشرات إلى إستمرار الموجة الحارة لعِدة أيام إضافية، قد تصل إلى نهاية الأسبوع المقبل، بإجواء حارة ومُزعجة في عموم مناطق المملكة.

ليالي كاتمة ودافئة بإنتظار المملكة وفق طقس العرب

ترتفع درجات الحرارة الليلية بشكلٍ مُتصاعد إعتباراً من ليل الأربعاء/الخميس، ويتحول الطقس ليصبح اكثر دفئاً من المُعتاد وكاتماً ليلاً، ويكون حاراً نسبياً مع ليالي نهاية الأسبوع لاسيما ليل الخميس/الجمعة، ويتزامن ذلك بارتفاع نسبة الرطوبة السطحية مما يؤدي إلى زيادة الإحساس بالحرارة والشعور بالضيق ليلاً.

حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي الخميس والجمعة

تترافق الموجة الحارة بتدفق رطوبة عبر طبقات الجو المُتوسطة والعالية، بحيث تنشأ على إثرها حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي يومي الخميس والجمعة، وتوجد إحتمالية ضعيفة لهطول زخات محلية من الأمطار ذات طابع عشوائي تتركز في مناطق البادية الجنوبية والشرقية.

نسب الرطوبة السطحية ترتفع وتزيد من الإحساس بالحرارة والشعور بالضيق

من المُنتظر أن تترافق الموجة الحارة بإرتفاع على نسب الرطوبة السطحية بشكلٍ ملحوظ، الأمر الذي سيعمل على رفع درجات الحرارة المحسوسة (التي يشعر بها جسم الإنسان)، بشكل اكبر من الحرارة المُسجلة، مما يعمل على مضاعفة الإحساس بالحرارة والشعور بالضيق.

التوصيات

• عدم التعرض المُباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة

• الإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات على مدار اليوم.

• الإنتباه بعدم ترك المعقمات وأية موتد قابلة للإشتعال داخل المركبات.

• الإنتباه بعدم ترك الأطفال داخل المركبات ولو لفترات قليلة.

تمثل الخريطة المُرفقه أعلاه توزيع الكتل الهوائية في طبقات الجو السفلى من الغلاف الجوي.

والله أعلم.