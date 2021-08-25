الغضبان: نظام «ACI» أحد آليات الحفاظ على الأمن القومي

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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن هناك تكاملًا بين كل الجهات المعنية بالدولة لتحقيق حلم تحويل بورسعيد إلى أول محافظة رقمية في مصر، وقد تم ذلك بالفعل في إعجاز جديد للمصريين.

جاء ذلك خلال مؤتمرحول النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» بحضور عدد من الملحقين الاقتصاديين والتجاريين للسفارات الأجنبية، وممثلي الغرف التجارية الدولية بمصر.

اوضح الغضبان أن نظام «ACI» تُعد أحد آليات الحفاظ على الأمن القومى، وأن تطبيق منظومة «نافذة» بميناءي شرق وغرب بورسعيد حقق نقلة نوعية في تيسير حركة التجارة وتعزيز الحوكمة وتقليص زمن الإفراج، وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير.

نقل المحافظ تقديرمجتمع الأعمال البورسعيدي لوزيرالمالية الذي حرص على طرح قانون الجمارك ولائحته التنفيذية للحوارالمجتمعى بما جعلهم يشعرون بأنهم شركاء في إعداد التشريعات قبل صدورها.

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