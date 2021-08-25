نائب وزير المالية : برنامج زمنى لتطوير وميكنة الجمارك

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن تطوير وميكنة الجمارك يُعد أحد مشروعات الإصلاحات الهيكلية، التي ترتكز على إعادة هندسة الإجراءات، والتحول من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية؛ بهدف تعزيز الحوكمة والحفاظ على الصناعة الوطنية، والحماية من المخاطر المرتبطة بممارسات ضارة، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتحسين المؤشرات الدولية للتجارة عبر الحدود .

لفت «أبوعيش» خلال مؤتمرحول النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» بحضور عدد من الملحقين الاقتصاديين والتجاريين للسفارات الأجنبية، وممثلي الغرف التجارية الدولية بمصر، إلى التزام وزارة المالية بتنفيذ كل مشروعات التطوير وفق التوقيتات الزمنية المحددة.