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الشباب : ما يتداول بمواقع التواصل حول الفيصلي عار عن الصحة

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الشباب : ما يتداول بمواقع التواصل حول الفيصلي عار عن الصحة الشباب : ما يتداول بمواقع التواصل حول الفيصلي عار عن الصحة

المدينة نيوز :- نفت وزارة الشباب صحة المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اجبار إدارة نادي الفيصلي على إعادة اعضاء الهيئة العامة المفصولين وتخفيض رسوم الانتساب وإلغاء التفويض السابق للإدارة بتحديده.
وأكد مستشار وزير الشباب للشؤون القانونية والأندية عماد الرفايعة، ان ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية على لسان وزير الشباب محمد النابلسي بهذا الشأن عارٍ عن الصحة تماما ، وفق بترا .

وأشار الرفايعة في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء، الى أن أي مطالب سيكون التعامل معها بحسب التعليمات والأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة من خلال التواصل مع إدارة نادي الفيصلي.
وحول مطلب الهيئة العامة وجماهير النادي الفيصلي بتشكيل هيئة إدارية مؤقتة للنادي، نبه الرفايعة إلى أن الوزارة وعدت في اجتماعها اليوم، مع المحتجين انها ستدرس ذلك، وستعلن قرارها من خلال اللجنة التي ستبدأ اعمالها غدا الاربعاء، للنظر في الشكاوى المقدمة والتي ستظهر نتائجها بعد 10 ايام كحد أقصى، والإعلان عنها بكل شفافية ووضوح.

 

جي بي سي نيوز

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