رئيس الوزراء الأرميني: ملتزمون بإقامة ديكتاتورية القانون والحقوق

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قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان إن إدارته عليها التزاما أمام غالبية الناخبين، ما أسماه بإقامة ديكتاتورية القانون والحقوق وفتح حقبة سلمية من التطور السلمي لأرمينيا والمنطقة، في إشارة إلى الإللتزام بتطبيق القانون علي الجميع.

وقال باشينيان في البرلمان خلال المناقشات حول برنامج الحكومة، إن إقامة الوحدة الوطنية على أساس القانون والحقوق والاحترام المتبادل واستبعاد الكراهية والخطاب المهين من الأهداف الأساسية للحكومة.

وفي الوقت نفسه فإن سوء فهم الديمقراطية باعتبارها أرضاً خصبة للإفلات من العقاب يخلق أخطر الأخطار على القانون والنظام والسلامة العامة وسيادة القانون.