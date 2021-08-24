إيران تتفاوض على استيراد 40 ملايين جرعة لقاح فايزر وجونسون

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أعلن نائب رئيس لجنة اقتصاد الصحة في غرفة تجارة طهران ناصر رياحي عن اجراء مفاوضات مبدئية لاستيراد 40 مليون جرعة من لقاحي فايزر وجونسون آند جونسون، عبر آلية «كوفاكس» في حال انجاز الصفقة.

واضاف المسؤول الإيراني في تصريحات نقلتها وكالة «أنباء فارس» حول كيفية استيراد 20 مليون جرعة من لقاح فايزر من شركة المانية وكذلك استيراد 20 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون إلى ايران: ان المفاوضات جارية في الوقت الحاضر بين الشركة المندوبة ومسؤولي منظمة الاغذية والادوية في البلاد.

وكانت قد سجلت السلطات الصحية الإيرانية 40 الفا و623 اصابة جديدة؛ ليرتفع اجمالي عدد المصابين بهذا الوباء إلى 4 ملايين و756 الفا و394 شخصا.