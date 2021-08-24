أخبار عاجلة

تنفيذ "250" برنامج تدريب وتأهيل وتوظيف للمستفيدين من الرعاية في الرياض -
الحكومة اليمنية تؤكد أن جهودها لإقناع "الحوثيين" بوصول فريق أممي إلى ناقلة صافر باءت بالفشل -
ممرضة نيوزيلندية تنقذ شابًا تعرَّض لحادث مروري بأحد شوارع الطائف -
البابا فرنسيس: أجساد النساء شاهدة على تجارب مأساوية -
جنش يوضح موقفه من الانضمام إلى الأهلي ويعتذر لـ«جعفر» -
أوباما يوضح حقيقة رحيله عن الزمالك -
لبيب عن تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك: ذكاء زملكاوي -
جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل -
مع الأخضر .. سالم الدوسري يصنع الفارق في التصفيات -
"الأفضل في العالم".. شهادة وإشادة دولية بنظام التحصين في المملكة بقواعده الصارمة ودعم القيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

واصل الارتفاع .. في وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021

Print
واصل الارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 واصل الارتفاع .. في وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أسعار الذهب في ، مساء اليوم الثلاثاء، 24 أغسطس 2021، ارتفاعها الذي بدأت فيه منذ صباح الاثنين، في استجابة لارتفاع أسعار الذهب عالميا، بسبب استمرار المخاوف من انتشار المتحور «دلتا» واتجاه عدد من الدول للاغلاق .

كان سعر الذهب عالميا شهد قفزة كبيرة مع عودة البورصة للعمل بعد الاجازة الاسبوعية،و تخطى خلالها الحاجز النفسى 1800 دولارا للأوقية، واستقر أعلى من 1805 دولارا للأوقية، مما أثر على الذهب في مصر والذى ارتفع بدوره بقيم كبيرة خلال يومين فقط حيث ارتفع الذهب عيار 21 قيراط بمقدار 13 جنيها خلال 48 ساعة .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم الثلاثاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا بلغ 906 جنيها، 892 جنيها قبل عودة البورصة، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر بلغ 793 جنيها، وكان قبل عودة البورصة 780 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا بلغ 679 جنيها وكان قبل عودة البورصة 670 جنيها، بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب بلغ 6320 جنيها، وكان قبل عودة البورصة 6240 جنيها .

وشهد سعر الذهب عالميا مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا مع تزايد مخاوف تفشى فيروس كورونا المتحور «دلتا» داخل أمريكا والصين واليابان، بما يهدد التعافى الاقتصادى، مما تسبب في ارتفاع الذهب وانخفاض الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية، حيث ارتفع الذهب في العقود الآجلة خلال دورة الولايات المتحدة 0.09% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في أسواق المال، مساء اليوم الثلاثاء، 797.23 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،805.39 $ .

اقرأ أيضًا :

تراجع طفيف بسبب لقاح كورونا.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021

قفز لأعلى.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الاثنين 23 أغسطس 2021

ارتفاع عالمى.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 23 أغسطس 2021

يتوقف على «دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم السبت 21 أغسطس 2021

ارتفاع عالمي بسبب «دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الجمعة 20 أغسطس 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم

يتراجع وينتظر بيان هام .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

يتراجع وينتظر بيان هام .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021