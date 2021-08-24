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واصلت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، 24 أغسطس 2021، ارتفاعها الذي بدأت فيه منذ صباح الاثنين، في استجابة لارتفاع أسعار الذهب عالميا، بسبب استمرار المخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور «دلتا» واتجاه عدد من الدول للاغلاق .

كان سعر الذهب عالميا شهد قفزة كبيرة مع عودة البورصة للعمل بعد الاجازة الاسبوعية،و تخطى خلالها الحاجز النفسى 1800 دولارا للأوقية، واستقر أعلى من 1805 دولارا للأوقية، مما أثر على الذهب في مصر والذى ارتفع بدوره بقيم كبيرة خلال يومين فقط حيث ارتفع الذهب عيار 21 قيراط بمقدار 13 جنيها خلال 48 ساعة .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم الثلاثاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا بلغ 906 جنيها، 892 جنيها قبل عودة البورصة، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر بلغ 793 جنيها، وكان قبل عودة البورصة 780 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا بلغ 679 جنيها وكان قبل عودة البورصة 670 جنيها، بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب بلغ 6320 جنيها، وكان قبل عودة البورصة 6240 جنيها .

وشهد سعر الذهب عالميا مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا مع تزايد مخاوف تفشى فيروس كورونا المتحور «دلتا» داخل أمريكا والصين واليابان، بما يهدد التعافى الاقتصادى، مما تسبب في ارتفاع الذهب وانخفاض الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية، حيث ارتفع الذهب في العقود الآجلة خلال دورة الولايات المتحدة 0.09% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في أسواق المال، مساء اليوم الثلاثاء، 797.23 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،805.39 $ .

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