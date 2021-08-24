«زراعة الاسكندرية» تكشف عن إصابات بـ «تفحم» بمحصول الذرة في برج العرب

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قال المهندس طارق زكى محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أن لجان فنية اكتشفت أثناء مرورها على عدد من الحقول الزراعية بزمام الإدارة الزراعية في برج العرب، أمس وجود إصابات بالتعفن العادي في محصول الذرة.

وأوضح «صالح»، أنه تم التوجيه بالمرور ببعض الزراعات في زمام الإدارة الزراعية ببرج العرب، بحضور الدكتور محمد درغام صحصاح باحث بقسم أمراض الذرة والمحاصيل السكرية محطة بحوث سخا والمهندس محمد أبوجبل مدير الإدارة الزراعية ببرج العرب، والمهندس أنور شعيب مهندس محاصيل زراعية بالمديرية والمهندس رأفت محمد على رئيس قسم الإرشاد الزراعي ببرج العرب، وتلاحظ وجود بعض الإصابات بالتفحم العادي على صنفي فرد ١٠و ١٣٢، وتم التوصية بإزالة وتكييس هذه التورمات في كيس من البلاستيك ودفنها خارج الحقل، والتنبيه بعدم الحصاد إلا بعد إتمام النضج الفسيولوجي لتلافى الأعفان ما بعد الحصاد.

وفي سياق متصل، نظمت المديرية دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام، لتدريب مسؤولي كارت الفلاح الإدارات والجمعيات الزراعية على إنشاء وإدخال الحيازات الجديدة على منظومة كارت الفلاح، وذلك على مستوى القطاعات (الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح)، وذلك بحضور المهندسين مسئولى كارت الفلاح بالإدارات ومشرفى الجمعيات الزراعية وتم التدريب العملى بواسطة محمد بدر مسؤول الشركة في الإسكندرية .

كما قامت لجنة من قسم الرقابة على المبيدات بقيادة المهندس عبدالرحمن محمد كمال رئيس قسم الرقابة على المبيدات والمهندس محمود محمد إسماعيل مفتش الرقابه، بالتفتيش المفاجئ على المبيدات من خلال حملة في منطقة النهضة العامرية، وتم ضبط محل مرخص به مبيدات مغشوشة وتحريز المضبوطات وتسليم التقارير لشرطة البيئة والمسطحات.

"زراعة الاسكندرية" تكشف إصابات "تفحم" بمحصول الذرة فى برج العرب .. وتوصي بدفن التورمات خارج الحقول (صور)

"زراعة الاسكندرية" تكشف إصابات "تفحم" بمحصول الذرة فى برج العرب .. وتوصي بدفن التورمات خارج الحقول (صور)

"زراعة الاسكندرية" تكشف إصابات "تفحم" بمحصول الذرة فى برج العرب .. وتوصي بدفن التورمات خارج الحقول (صور)

"زراعة الاسكندرية" تكشف إصابات "تفحم" بمحصول الذرة فى برج العرب .. وتوصي بدفن التورمات خارج الحقول (صور)

"زراعة الاسكندرية" تكشف إصابات "تفحم" بمحصول الذرة فى برج العرب .. وتوصي بدفن التورمات خارج الحقول (صور)

"زراعة الاسكندرية" تكشف إصابات "تفحم" بمحصول الذرة فى برج العرب .. وتوصي بدفن التورمات خارج الحقول (صور)