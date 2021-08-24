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أحمد أبو مسلم : محمد هاني تاريخه مع الأهلي مباراة بايرن ميونخ

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أحمد أبو مسلم : محمد هاني تاريخه مع الأهلي مباراة بايرن ميونخ أحمد أبو مسلم : محمد هاني تاريخه مع الأهلي مباراة بايرن ميونخ

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أكد أحمد أبومسلم، نجم النادي الأهلي السابق، أن أكرم توفيق، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أفضل من محمد هاني، في مركز الظهير الأيمن.

وقال أحمد أبومسلم، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «أكرم توفيق أفضل من محمد هاني في مركز الظهير الأيمن»، مضيفًا: «اللاعب في أوروبا يتم تقييمه على عدد الكرات العرضية التي لعبها في المباراة والتغطية العكسية والأهداف التي صنعها، والتسديدات».

وأضاف: «أكرم توفيق فعل كل ذلك، على عكس محمد هاني، الذي لم نرَ منه أي شيء»، مضيفًا: «أعلى مستوى لمحمد هاني كان في مباراة بايرن ميونخ في للأندية، حيث لم يفعل أي شيء مع الأهلي سوى في تلك المباراة».

يذكر أن الأهلي يواجه فريق الجونة، مساء الثلاثاء، على استاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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