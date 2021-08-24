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لجان تفتيش الاتحاد الخليجي تتفقد منشآت البصرة للتأكد من جاهزيتها

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لجان تفتيش الاتحاد الخليجي تتفقد منشآت البصرة للتأكد من جاهزيتها لجان تفتيش الاتحاد الخليجي تتفقد منشآت البصرة للتأكد من جاهزيتها
وسط مخاوف العراقيين على مصير استضافة البطولة

لجان تفتيش الاتحاد الخليجي تتفقد منشآت البصرة للتأكد من جاهزيتها

يزور حالياً وفد من الاتحاد الخليجي لكرة القدم محافظة البصرة العراقية لتفقد منشآتها الرياضية والخدمية، وذلك قبل استضافة بطولة خليجي 25 التي من المقرر إقامتها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

ويضم وفد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، كلاً من الدكتور محمود الشيباني (عضو اللجنة التنفيذية – رئيس اللجنة)، وجاسم سلطان الرميحي (الأمين العام – نائب رئيس اللجنة)، وحمد عبدالكريم الباجري (عضو اللجنة)، وفيصل إسماعيل المالك (المستشار الإستراتيجي –عضو اللجنة)، وطارق علي محمد (عضو اللجنة)، ومصطفى أحمد مصطفى (سكرتير)، ومحمد عبد الواحد (سكرتير لجنة المسابقات)، وأحمد عبدالله النعيمي (عضو اللجنة)، وميرزا أحمد علي (عضو اللجنة)، وخالد سليم الحاج (عضو اللجنة).

وتمتد الزيارة ثلاثة أيام، ستتفقد فيها اللجنة ملعب البصرة الدولي، وكذلك ملعب الميناء، وزيارة المنشآت الرياضية، والوقوف على جاهزيتها، وكذلك تفقد الفنادق المخصصة للمنتخبات والوفود والمراكز الصحية والطبية، وبقية الملحقات الخدمية التي تندرج ضمن معايير الاستضافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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