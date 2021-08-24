وزيرة الثقافة نشهد حفل تخرج أول دفعة من مشروع «ابدأ حلمك»

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شهدت الدكتورة ايناس عبدالدايم، حفل تخرج مشروع ابدأ حلمك «السينما بين ايديك»، بقصر ثقافة الانفوشي في محافظة الإسكندرية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تم الاعلام عن اطلاق اول موقع الكترونى متخصص في السينما، يضم محاضرات وورش تدريبية، بالإضافة إلى أكثر من 4000 فيلم، وسوف يكون اول عدد بالمجلة عن «نهر النيل في السينما المصرية، ويدور حول شخص الراحل وحيد أحمد.

وانطلق المشروع من 10الى 22 اغسطس بمحافظة الاسكندرية وكانت مدينة مرسي مطروح اول محافظة لعرض الافلام نتاج الورشة الفنية، فيما سيقام اول معسكر سينمائي في وادى الريان بمحافظة الفيوم.

وقالت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ان المشروع كان حلما، حول «لماذا لا يتم الاهتمام بالسينما رغم هذا العدد من قصور الثقافة»، لافتة إلى أن فكرتها تحولت إلى مشروع وتم تنفيذه خلال شهر واحد، وهو ما يعد امرا ناجحا، حيث شهد اقبالا شديدا من جانب الدارسين.