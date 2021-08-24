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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قرار المملكة العربية السعودية عودة المقيمين بطريق مباشرة شرط على جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة، يهم الكثير من العمالة الذين كانوا يترقبون هذا القرار .

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المقيم فور وصوله لأرض المملكة يخضع لعزل منزلي لمدة 7 أيام قبل أن يعود لممارسة حياته الطبيعية كما كانت.

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية بالسعودية تصل لـ 10 آلاف ريال، مناشدًا المصريين الالتزام حتى لا يتعرضوا للغرامة.

واختتم خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن هناك أعداد كبيرة من المصريين الذين كانوا ينتظرون هذا القرار للعودة لاستئناف أعمالهم بالمملكة العربية السعودية.