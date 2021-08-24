أخبار عاجلة

تنفيذ "250" برنامج تدريب وتأهيل وتوظيف للمستفيدين من الرعاية في الرياض -
الحكومة اليمنية تؤكد أن جهودها لإقناع "الحوثيين" بوصول فريق أممي إلى ناقلة صافر باءت بالفشل -
ممرضة نيوزيلندية تنقذ شابًا تعرَّض لحادث مروري بأحد شوارع الطائف -
البابا فرنسيس: أجساد النساء شاهدة على تجارب مأساوية -
جنش يوضح موقفه من الانضمام إلى الأهلي ويعتذر لـ«جعفر» -
أوباما يوضح حقيقة رحيله عن الزمالك -
لبيب عن تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك: ذكاء زملكاوي -
جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل -
مع الأخضر .. سالم الدوسري يصنع الفارق في التصفيات -
"الأفضل في العالم".. شهادة وإشادة دولية بنظام التحصين في المملكة بقواعده الصارمة ودعم القيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل عودة الطيران بين والسعودية وشروط السفر

Print
وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل عودة الطيران بين مصر والسعودية وشروط السفر وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل عودة الطيران بين والسعودية وشروط السفر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قرار المملكة العربية عودة المقيمين بطريق مباشرة شرط على جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة، يهم الكثير من العمالة الذين كانوا يترقبون هذا القرار .

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المقيم فور وصوله لأرض المملكة يخضع لعزل منزلي لمدة 7 أيام قبل أن يعود لممارسة حياته الطبيعية كما كانت.

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية بالسعودية تصل لـ 10 آلاف ريال، مناشدًا المصريين الالتزام حتى لا يتعرضوا للغرامة.

واختتم خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن هناك أعداد كبيرة من المصريين الذين كانوا ينتظرون هذا القرار للعودة لاستئناف أعمالهم بالمملكة العربية السعودية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم

سفير السعودية في بوركينا فاسو يلتقي وزيرة المرأة ويناقشان التعاون بمجال العمل الإنساني

سفير السعودية في بوركينا فاسو يلتقي وزيرة المرأة ويناقشان التعاون بمجال العمل الإنساني