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نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد البرنامج التدريبي لمهندسي وحدة المتغيرات المكانية

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نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد البرنامج التدريبي لمهندسي وحدة المتغيرات المكانية نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد البرنامج التدريبي لمهندسي وحدة المتغيرات المكانية

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تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، البرنامج التدريبي على نظام المعلومات الجغرافية GIS الذي جرى تنفيذه بمركز الحاسب الآلي التابع لديوان عام المحافظة وذلك في إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها المحافظة، وبناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في تنفيذ برامج تدريب مهندسي وحدة المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالمراكز.

وبحسب بيان، الثلاثاء، وجهت بإحالة المتدربين المتخلفين عن الحضور دون اعتذار للتحقيق، وإعداد مقترح لتدريب المتخصصين بهذا المجال بكافة المديريات لتأهيل كوادر مدربة، وتقسيم المتدربين لمجموعات أقل عدداََ وتطبيق التباعد الإجتماعي للوقاية من .

المصرى اليوم

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