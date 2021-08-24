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منعا لعشوائية التصوير.. محافظة القاهرة تبرر فرض رسوم تصوير في شوارع العاصمة

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منعا لعشوائية التصوير.. محافظة القاهرة تبرر فرض رسوم تصوير في شوارع العاصمة منعا لعشوائية التصوير.. محافظة القاهرة تبرر فرض رسوم تصوير في شوارع العاصمة

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قال المهندس أحمد الدميري، مدير إدارة العلاقات العامة بمحافظة القاهرة، إنه صدر قرار من إدارة الإعلانات اليوم الثلاثاء، تم توزيعه على كافة أحياء العاصمة، يتضمن دفع 15 ألف جنيه رسوم تصوير إعلانات أو أفلام أو مسلسلات في شوارع القاهرة من ساعة إلى 4 ساعات، و100 ألف جنيه لليوم الكامل.

وأكد «الدميري» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن هذا القرار جاء بناء على وجود عشوائية في هذا الشأن، لأنه تقوم إدارات الإعلانات بالحي بتحديد رسوم عشوائية لا تتناسب مع المنتج، وذلك بهدف ضبط عملية التصوير في شوارع العاصمة.

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المصرى اليوم

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