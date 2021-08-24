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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الزمالك قد يكون بطلًا للدوري العام لكرة القدم مساء الثلاثاء، وذلك عندما يلتقي الإنتاج الحربي بعد أقل من ساعة من الآن.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الزمالك اقترب كثيرًا من حسم الدوري لصالحه.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الأهلي يلعب مباراته مع الجونة وعينه على مباراة الفريق الأبيض، موضحًا أن فوز الأهلي والزمالك في مباراتيهما يعني فوز الزمالك باللقب.

وأكد أن جماهير الزمالك يقعون تحت ضغط ويريدون أن ينهي فريقهم الدوري لصالحه عندما يلتقي الإنتاج الحربي، ولا ينتظر للمباراة المقبلة، موضحًا أن كل عشاق الساحرة المستديرة يجهزون أنفسهم لساعات حسم الدوري.