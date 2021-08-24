اللبون : الاستفادة من التعرفة المدعومة لا يتطلب نقل الاشتراك باسم المستفيد

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جى بي سي نيوز :- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الدكتور حسين اللبون، إن الاستفادة من التعرفة المدعومة لا تتطلب نقل الاشتراك باسم المستفيد، ولكن الهيئة تشجع المستهلكين على هذه الخطوة، وتنسق حالياً مع شركات التوزيع في المملكة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بنقل الاشتراكات بأسماء المنتفعين الراغبين بنقل اشتراكاتهم.

وأوضح اللبون في حديث لـ(بترا)، أن الهيئة تعمل حالياً على إعداد إجراءات لتسهيل نقل الاشتراكات في العداد الكهربائي على أسماء المستأجرين أو الأبناء بالعائلة الواحدة؛ ليتمكنوا من الاستفادة من قرار خفض التعرفة الكهربائية.

وعن عدد الاشتراكات المنزلية في المملكة، قال اللبون إنها تبلغ نحو 1.969 مليون عداد، وتشكل 40-45 بالمئة من مجموع الطاقة المستهلكة في الأردن.

وبحسب التعرفة الكهربائية الجديدة التي أعلنتها الهيئة أخيراً، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الثلث الأول من العام المقبل، يسمح لمالك أكثر من عداد كهربائي أن يستفيد من قرار الحكومة، بخفض التعرفة الكهربائية لعداد كهربائي واحد فقط.

ووفقا للهيئة فإنه يحق للمواطن اختيار عداد الكهرباء المدعوم، مشيرة إلى أنه سيتم الاعلان عن آلية واضحة وبسيطة لهذه الغاية.

وبخصوص دعم المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، فإنه سيتم التنسيق مع الصندوق لغايات الربط بدعم المستفيدين من الصندوق بالتعرفة الجديدة .