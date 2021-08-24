وزير المالية: لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق لـلشحنات «ACI»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم الإطلاق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» في أول أبـريـل ٢٠٢١، وكان مـن المقرر أن يـتم التطبيق الإلـزامـي فـي أول يـولـيو ٢٠٢١، إلا أنـه تـم مـد مهـلـة الـتشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل، بحيث يبدأ التطبيق الإلزامي بالموانئ البحرية اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل؛ وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجـمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها.

وأكد وزير المالية خلال الندوة التعريفية بنظام التسجيل المسبق للشحنات، في حضور بعض سفراء الدول الشقيقة والصديقة، ورموز مجتمع الأعمال، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق لـلشحنات «ACI»، وأنـه لـن يـتـم الـسماح بـدخـول أي بـضـائـع يـتـم شحنها من الخارج، اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية إلا من خلال منظومة «ACI».

وأضاف لقد وجـدنـا تـجاوبا مـشكورا من مجتمع الأعمال في تطبيق هذه المنظومة المتطورة، ونتطلع إلى المزيد من التفاعل الإيجابي في هذا الشان، حيث سجلت ٢٥٠٠ شركة نحو 18 ألف معاملة جمركية ناجحة عبر نظام التسجيل المسبق لـلشحنات منذ انطلاقـه تـجـريـبـيـا فـي أبـريـل المـاضي، وبـلـغ عـدد الحسابات الإلكترونية حـتى الآن 18 ألف حساب، كما بلغ عدد المصدرين الأحـانـي المسجـلـيـن عـلـى منصة «Cargo x» حـوالـي ٢٦ الـف شـركـة، بـما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة مما تتيحه هذه المنظومة من مزايا.

وأشار إلى إننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين، لتحفيزهم على الانضمام لمنظومة ACI، حيث إن هناك مزايا تحفيزية جديدة تتضمن خصم 50% من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «افذة» لمن يسجل التوقيع الإلكتروني بـالـنظام الـجـديـد قـبل نهاية أغسطس الـحالي و30% لمن يسجل في النصف الأول من سبتمبر المقبل، و٢٠٪ لمن يسجل قبل نهاية سبتمبر ۲۰۲۱، كما سيتم تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلـى منظومة «ACI»، وإتـاحـة أولـويـة الإفراج المسبق، والكشف الفوري للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات «ACID». ولا يفوتني إبداء حرصنا المتزايد على تعميق جسور التواصل الفعال مع مجتمع الأعمال، والسعي الجاد نحو تذليل أي عقبات قد تواجهه، من خلال الإنصات باهتمام لكل أطروحاته، وإحالتها للبحث والدراسة وإقرار كل ما من شأنه تهيئة مناخ محفز للاستثمار.