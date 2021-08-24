«معيط»: التسجيل المسبق للشحنات أحـد روافد المشروع القومي لتطويـر الإدارة الجـمـركـية

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التسجيل المسبق للشحنات «ACI» أحـد روافد المشروع القومي لتطويـر مـنظومـة الإدارة الجـمـركـية، التي تستهدف التوسـع فـي الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، وتقليص عدد الجهات التي تـتـولـى اعـتماد ومـراجـعة مستندات الشحن، وحـوكـمة دورة الإفراج عن البضائع، دون الحاجة إلى المستندات الورقية، واستقبال البيانات إلكترونيا من المصدر الأجـنبي، والاستغناء عـن أسلوب إدراج البيانات، بـاسـتخدام التوقيع الإلكتروني، وتحقيق نظام إنذار مبكر للإدارات المعنية بالمخاطر، والاستهداف قبل شحن البضائع.

وأضاف «معيط» خلال الندوة التعريفية بنظام التسجيل المسبق للشحنات، في حضور بعض سفراء الدول الشقيقة والصديقة، ورموز مجتمع الأعمال، مساء اليوم الثلاثاء، إن الإفراج الجمركي المسبق للبضائع، يهدف إلى تمكين جهات الفحص الـنـوعـي مـن بـدء الإجراءات قبل وصول الشحنات، ومن ثم خفض زمن الإفراج عن البضائع؛ نتيجة الاستغناء عن إجـراءات اعتماد وتوثيق مستندات الشحنة، وتكويـن قاعدة بيانات سعريـة مـركـزيـة عـن السلع المستوردة بتطبيق نظام الترقيم الدولي «GS1»، وتعزيز حوكمة الإجراءات بتقليص تدخل العنصر البشري في سير إجراءات الكشف والمعاينة والتثمين.

وتابع، أضف إلى ذلك، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يسهم في القضاء على ما يعرف إعلاميا بـ «المستورد الكاحول»، وهو ذلك الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخـولـهـا لـلبلاد، والشحنات المخالفة والمجـرمـة، ومـن ثـم تتخـلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.