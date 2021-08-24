وزير المالية يؤكد حرص الدولة بقيادتها السياسية على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على حرص الـدولـة بـقيادتها السياسية الحكيمة عـلـى تهيئة البيئة المـواتـيـة لـتحفيز الاستثمار، مـن خـلال تـبسيط وميكنة الإجـراءات؛ للتيسير عـلـى مـجتمع الأعمال؛ بما يسهم في فتح أفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في شتى القطاعات؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية القادرة على خلق فرص عمل، على نحو يساعد في الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التي تتيحها مصر في مشروعاتها القومية غير المسبوقة.



وقال وزيرالمالية خلال الندوة التعريفية بنظام التسجيل المسبق للشحنات، في حضور بعض سفراء الدول الشقيقة والصديقة، ورموز مجتمع الأعمال، مساء اليوم الثلاثاء، وتأتي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ مستهدفا تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولـوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التي تربط جميع الموانئ إلكترونيا، حيث تم استحداث المراكز اللوجستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والعين السخنة، ودمياط، والـدخيلة، والإسكندريـة؛ بـمـا يـسهم فـي تـبسيط ورقمنة الإجـراءات، ويؤدى إلـى خـفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل مـن يـوم، بحيث تكون الموانئ بـوابـات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين؛ على نحو يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.

