أخبار عاجلة

مع الأخضر .. سالم الدوسري يصنع الفارق في التصفيات -
"الأفضل في العالم".. شهادة وإشادة دولية بنظام التحصين في المملكة بقواعده الصارمة ودعم القيادة -
الجزائر تسحق جيبوتي بثمانية نظيفة -
لبيب يؤكد اقتراب عبد الله السعيد من الزمالك -
فصل الكهرباء عن بعض قرى مركز بني سويف 3 ساعات للصيانة (التفاصيل) -
السودان يوافق على استضافة عدد من اللاجئين الأفغان -
ختام البرنامج التدريبي لفرق قياس الجودة بالمدارس في شمال سيناء وتكريم المشاركين -
محمد العرابي: القمة الثلاثية جاءت للتنبيه بضرورة حل القضية الفلسطينية -
إنجلترا تهزم المجر برباعية نظيفة -
لحظة وصول المتهمة بقتل طفلتها الرضيعة لتمثيل الجريمة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

وزير المالية يؤكد حرص الدولة بقيادتها السياسية على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار

Print
وزير المالية يؤكد حرص الدولة بقيادتها السياسية على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار وزير المالية يؤكد حرص الدولة بقيادتها السياسية على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على حرص الـدولـة بـقيادتها السياسية الحكيمة عـلـى تهيئة البيئة المـواتـيـة لـتحفيز الاستثمار، مـن خـلال تـبسيط وميكنة الإجـراءات؛ للتيسير عـلـى مـجتمع الأعمال؛ بما يسهم في فتح أفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في شتى القطاعات؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية القادرة على خلق فرص عمل، على نحو يساعد في الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التي تتيحها في مشروعاتها القومية غير المسبوقة.

وقال وزيرالمالية خلال الندوة التعريفية بنظام التسجيل المسبق للشحنات، في حضور بعض سفراء الدول الشقيقة والصديقة، ورموز مجتمع الأعمال، مساء اليوم الثلاثاء، وتأتي توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ مستهدفا تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولـوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التي تربط جميع الموانئ إلكترونيا، حيث تم استحداث المراكز اللوجستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والعين السخنة، ودمياط، والـدخيلة، والإسكندريـة؛ بـمـا يـسهم فـي تـبسيط ورقمنة الإجـراءات، ويؤدى إلـى خـفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل مـن يـوم، بحيث تكون الموانئ بـوابـات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين؛ على نحو يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

تهاني الجبالي تشيد بمبادرة الرئيس السيسي عن الوعي: يجب أن تتحول إلى واقع

تهاني الجبالي تشيد بمبادرة الرئيس السيسي عن الوعي: يجب أن تتحول إلى واقع

أحمد نوار يطالب بتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بشأن الوعي

أحمد نوار يطالب بتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بشأن الوعي

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم