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‏أعلن المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، استمرار التنسيق بين الغرفة ووزارتى التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة لمتابعة ورصد احتياجات المصانع من السكر بشكل يومى. وقال رئيس الغرفة إن هناك قناة اتصال مفتوحة بشكل مباشر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لرصد أى نقص فى الكميات المعروضة من السكر.

ووجهت الغرفة رسالة إلى كل شركات الأعضاء بشعبة السكر والحلوى بضرورة التواصل مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية فى حالة ما إذا كانت تواجه مشكلات فى تلبية احتياجاتها من السكر. ‏وفى السياق ذاته، عقدت شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية، برئاسة الدكتور محمد فوزى، اجتماعا طارئاً لبحث مخاوف الشركات من توافر السكر فى الأسواق خلال الأيام الماضية. شارك فى الاجتماع المهندس حسن الفندى، عضو مجلس إدارة الغرفة، والمهندس أحمد الفندى، عضو مجلس إدارة الغرفة، وأحمد محمد أبو العزم، وأشرف أحمد إبراهيم، ووحيد خورشيد عن شركة السكر والصناعات التكاملية.

وأعلن رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية ‏استمرار التواصل بين الشركات والغرفة ووزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة ‏لمتابعة الموقف والعمل على وضع آليات للتعامل مع أى طارئ أو تحديات قد تواجه توافر السكر للأغراض الصناعية والتعامل معه كسلعة استراتيجية هامة لضمان عمل المصانع الغذائية بكامل طاقتها والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأكدت أن الرد على الشائعات أو المخاوف حول نقص المعروض من السكر يكون من خلال إتاحة الكميات المطلوبة للصناعة وطرح كميات إضافية فى السوق، وذلك بإصدار تعليمات للشركات المنتجة للسكر لتغطية احتياجات المصانع.