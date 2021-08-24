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«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة للتميز الحكومي

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«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي «التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة للتميز الحكومي

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اعتمدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة للتميز الحكومي، والتي تعد ضمن متطلبات المواصفات العالمية لنظم إدارة الجودة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن سياسة الجودة جاءت لتدعم التوجهات الاستراتيجية لجائزة مصر للتميز الحكومى ولتتضمن إطار عمل لضمان تحقيق أهداف الجودة، والالتزام بتحقيق كل متطلبات الأطراف المعنية والاشتراطات الدولية، مع التأكيد على الالتزام بمراجعتها وتحديثها سنويًّا لضمان فاعليتها واستمرار ملاءمتها لتحقيق معدلات رضاء أفضل.

من جانبه أشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومى، إلى أن اعتماد سياسة الجودة للجائزة يأتى تجسيدًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وانطلاقًا من رؤية جائزة مصر للتميز الحكومى لبناء جهاز إدارى كفء وفعال يضم مؤسسات وهيئات حكومية متميزة ومتفوقة في كل جوانب الأداء لتحسين جودة حياة المواطن لمصرى وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة، وفى إطار سعى الجائزة لدعم تنافسية عملياتها وفقًا لأفضل الممارسات.

يشار إلى أن الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومى شملت 19 فئة، تقدم لها أكثر من 2000 طلب ترشح، فيما تم استحداث 4 فئات جديدة شملت أفضل موظف حكومى، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين، كما شهدت الدورة الثانية التحول الإلكترونى بنسبة 100% لكل عمليات تقديم الطلبات والتقييم.

المصرى اليوم

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