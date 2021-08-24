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لجنة تحقيق للوقوف على أسباب وفاة عامل بميناء العقبة

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لجنة تحقيق للوقوف على أسباب وفاة عامل بميناء العقبة لجنة تحقيق للوقوف على أسباب وفاة عامل بميناء العقبة

جي بي سي نيوز :- نظم عاملون في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق وظيفية وتأمين السلامة العامة أثناء عملهم، بعد وفاة عامل الاثنين إثر سقوط أجسام صلبة عليه أثناء القيام بعمليات المناولة داخل الميناء.

وقال مدير شركة العقبة لإدارة الموانئ بالوكالة خالد المعايطة "، إنه جرى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب وفاة أحد عمال الشركة"، موضحا أن "اللجنة ستصدر تقريرها خلال 24 ساعة".

وطالب العاملون المعتصمون في الشركة بضمّهم لكادر الشركة كونهم مصنفين من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالمهن الخطرة.

المعايطة، أشار إلى أن "العمال المحتجون لا يمكن ضمهم إلى كادر الشركة كونهم ليسوا تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية"، مبينا أن "مطالب عمال الشركة المحتجين قيد الاهتمام والدراسة ونطلب منهم فرصة".

المملكة

جي بي سي نيوز

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