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لبنان... ترفع المحروقات

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لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات لبنان... ترفع المحروقات

جي بي سي نيوز :- فعت اللبنانية المحروقات، واعتمدت أسعارا جديدة تسري منذ صباح اليوم الأحد.

وحسب موقع النشرة اللبناني فقد أصدرت وزارة الطاقة والمياه​، بيانا أكدت فيه رفع أسعار المحروقات ابتداء من صباح اليوم الأحد.

وطبقا لبيان الوزارة اللبنانية فقد أصبح سعر ​بنزين​ 98 أوكتان 133200 ليرة، وبنزين 95 أوكتان بـ 129000 ليرة، وديزل أويل بـ101500 ليرة، فيما صارت ​قارورة الغاز​ المنزلي بـ 90400 ليرة.

ونص القرار على أن تبقى باقي المشتقات النفطية، كما كانت حسب القرار الصادر في الـ11 من أغسطس/ آب الجاري.

وأوضح البيان أن القرار جاء "إستنادا إلى الإجتماع الذي جرى في بعبدا أمس، وكذلك إستنادا إلى الموافقة الإستثنائية من ​رئيس الجمهورية​ ورئيس ​مجلس الوزراء، وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان​، و​وزير الطاقة​ والمياه".

ولفت إلى أن هذا الاجتماع قد تمت فيه الموافقة بإجماع الآراء على التدبير لجهة إعتماد سعر صرف ​الدولار​ 8000 ليرة لشراء ​المحروقات.

سبوتنيك 

جي بي سي نيوز

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