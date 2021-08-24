المياه تضبط اعتداءات في الزرقاء والبلقاء وجرش

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جي بي سي نيوز :- ضبطت وزارة المياه والري، ممثلة بسلطة المياه، وشركة مياه الأردن "مياهنا" ومياه الزرقاء ومياه البلقاء ومياه جرش، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، عددا من الاعتداءات على خطوط المياه الرئيسية وحفر بئر مخالف وتمديد وصلات منزلية مخالفة وتمديد خطوط لمزارع وتعطيل عدادات المياه.

وبينت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاعتداءات في الزرقاء جاءت من خلال تمديد وصلات منزلية مخالفة في حي الزواهرة وتعطيل عدادات، وكذلك في السلط ضبطت اعتداء على خط رئيسي لتزويد مزرعة دواجن وأشجار زيتون بمساحة 12 دونما وتعبئة تنكات صهاريج مخالفة، وفي جرش جرى ضبط بئر مخالف لسحب المياه بطريقة مخالفة.

ولفتت الوزارة إلى أنها فصلت الاعتداءات والخطوط وأعادت تصويب الوضع، وأعدت الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية كون هذه الاعتداءات تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه.