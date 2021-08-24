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فريال أشرف: تكريمي من حماية المنافسة «حالة خاصة»

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فريال أشرف: تكريمي من حماية المنافسة «حالة خاصة» فريال أشرف: تكريمي من حماية المنافسة «حالة خاصة»

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قالت فريال أشرف، بطلة الفائزة بذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، إن تكريمها من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل لها حالة خاصة كونه جاء داخل مقر عمل والدها الذي منحها هو ووالدتها كل الدعم في حياتها الرياضية والدراسية.

أضافت، خلال الاحتفالية التي أقامها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبحضور وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، أنها ذهبت لطوكيو حاملة معها العلم المصري لرفعه عاليًا وحصولها على الميداليه الذهبية وهو ما تحقق بالفعل بفضل الله سبحانه وتعالى ونتيجة لكل من ساعدها ووجه لها الدعم من أسرتها ومدربيها، وكانت المفاجأة الكبرى هو كل هذا الاحتفاء الذي تلقته وعلى رأسه احتفاء السيد الرئيس عبدالفتاح بها.

ووجهت فريال الشكر لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ولرئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز، لحرصهم على تكريمها بمقر عمله والدها بالجهاز.

الجدير بالذكر أن والد البطلة فريال، أشرف عبدالعزيز – يعمل مديرًا عامًا للشئون المالية والإدارية بالجهاز، وأحد المشاركين في تأسيس الجهاز، حيث تم ندبه من الجهاز المركزي للمحاسبات، وتولى العديد من المناصب القيادية إلى أن تولى الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالجهاز منذ عام 2012.

المصرى اليوم

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