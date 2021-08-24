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ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 50 كفاً من “الحشيش”

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ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 50 كفاً من “الحشيش” ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 50 كفاً من “الحشيش”

جي بي سي نيوز:-  قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وفي اطار متابعة كافة اشكال الاتجار وترويج وتضييق الخناق على المروجين والتجار فقد باشروا بجمع المعلومات حول عدد من الاشخاص من المشتبه بهم بترويج المواد المخدرة ، واستخدامهم لاحدى الخيام في منطقة خالية من السكان في البادية الشمالية لتخزين وترويج المواد المخدرة.

واضاف الناطق الاعلامي انه تم التأكد من المعلومات،جرت مداهمة المكان وأُلقي القبض على ستة اشخاص كانوا بداخلها وبتفتيش الخيمة عُثر داخلها على 50 كفاً من مادة الحشيش المخدرة و 1,5 كغم من مادة الكريستال المخدرة اضافة الى سلاح ناري، وجرى تحويل القضية لمدعي محكمة أمن الدولة

جي بي سي نيوز

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