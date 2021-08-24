المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني مدى الحياة لـ 3 شباب من أسوان

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شهد اجتماع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية مناقشة مع عدد من الشباب من أبناء المحافظة من خريجى بنك المهارات الذي ينفذه المعهد القومى للاتصالات بالتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات.

كما تم تكريم عدد من النماذج المتمييزة من خريجى برامج التدريب التي نفذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجاهت التابعة لها بمحافظة أسوان، ومن فريق العمل ممن كان لهم دور في انجاح مشروعات التعاون بين الوزارة والمحافظة.

واستمع الوزير إلى عرض مقدم من أحد الطلاب بالمرحلة الثانوية العامة من خريجى أحد برامج التدريب التابعة للوزارة؛ والذى استعرض تأثير البرنامج في تنمية قدراته والحصول على فرصة عمل متميزة في مجال العمل الحر؛ حيث أثنى الوزير على هذه الجهود موجها نحو توفير منحة للطالب ضمن برنامج مصر الرقمية، كما أصدر تعليماته نحو دراسة امكانية احتضان شركته ضمن برامج ريادة الأعمال المقدمة من مركز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

كما استمع الدكتور عمرو طلعت إلى شرح تفصيلى مقدم من نموذج لرائدة أعمال التي حصلت على تدريب ضمن مبادرة قدوة – تك التي تهدف إلى دعم مهارات رائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية بمجال التسويق الرقمى والتجارة الإلكترونية، من خلال برامج تدريبية وتوعوية مباشرة وأونلاين؛ حيث استعرضت دور المبادرة في تطوير مشروعها الريادى والتوسع في أنشطة أعمالها.

كما قدم المهندس عادل حامد العضو المنتدب، والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات منح ثلاثة من نماذج الشباب الذين تم تكريمهم بانترنت أرضى مجانى مدى الحياة.

حضر الاجتماع؛ المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبدالمنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة