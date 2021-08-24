إطلاق أكثر من 80 خدمة عبر تطبيقات المحمول لمواطني أسوان

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شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان توقيع بروتوكولى تعاون ومذكرة تفاهم لبناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الاعمال لأبناء محافظة أسوان، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية بقرى حياة كريمة بالمحافظة؛ جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت إلى محافظة أسوان لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بالمحافظة.

وفى مستهل الاجتماع؛ أشاد الدكتور عمرو طلعت بالخطوات التي اتخذتها محافظة أسوان والمشروعات المنفذة باستخدام التقنيات الحديثة لتحقيق التحول الرقمى سواء من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو مع مختلف الجهات الحكومية؛ موضحا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتوفير الدعم التقنى والفنى لتنفيذ مشروع داخل محافظة أسوان لإطلاق اكثر من 80 خدمة عبر تطبيقات المحمول لمواطنى المحافظة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على أن هناك تعاون دائم ومثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسوان نتج عنه تنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق التنمية المتكاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المحافظة، كما كانت محافظة أسوان من أوائل المحافظات التي تم تدشين مركز ابداع مصر الرقمية بها وذلك بتكلفة تصل إلى أكثر من 80 مليون جنيه والذى من المقرر افتتاحه قريبا ويتضمن تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات لتدريب الشباب من أبناء المحافظة على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج لرعاية الابداع التكنولوجى لتشجيع طلاب الجامعة ورواد الأعمال في المحافظة على تأسيس مشروعاتهم الريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واضاف الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة ستقوم بتنفيذ عدد من المشروعات لتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالقرى المسجلة في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسوان؛ مستعرضا أنشطة الوزارة في المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية والتى تشمل توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى مليون منزل بقرى المبادرة، والانتهاء من تطوير 900 مكتب بريد في نهاية العام مع تزويدها بماكينات الصراف الآلى، و1000 برج محمول لتقوية خدمات الاتصالات والانترنت؛ مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتنفيذ عدد من المشروعات في قري المرحلة الأولى للمبادرة في محافظة أسوان وتشمل انشاء ٨١ برج محمول لدعم خدمة الاتصالات، وتوصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 110 الف منزل بالإضافة إلى تطوير ٤٤ مكتبا بريديا.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور البناء والتنموى لوزارات التنمية المحلية والإتصالات والتخطيط والتنمية الاقتصادية والدعم اللامحدود بتحقيق هذه النقلة النوعية في مجال التحول الرقمى والتكنولوجى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ المشروع القومى «مصر الرقمية- ورؤية مصر 2030»، مؤكداً على أن التكنولوجيا الرقمية التي تم تطبيقها بالمحافظة ساهمت في تقديم خدمات متنوعة، مع الفصل الكامل بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة لتحقيق الشفافية الكاملة والقضاءعلى الفساد الأدارى والمالي