مراكز التطعيم ليوم الثلاثاء (أسماء)

Healthcare Center
City
Dose Order
Vaccine Name
المركز الثقافي اربد
اربد
1+2
فايزر / بيونتيك
جامعة العلوم والتكنولوجيا_ البواية الرئيسية_ الصالة الرياضية
اربد
1+2
فايزر / بيونتيك
لجنة تحسين مخيم اربد (قاعة اليرموك)
اربد
1+2
فايزر / بيونتيك
مدينة الحسن الرياضية
اربد
1+2
فايزر / بيونتيك
مدينة الحسن الرياضية. من داخل السياره Drive Through
اربد
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي حبراص الشامل
اربد
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز بلدية شرحبيل بن حسنة
اربد
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز شباب وشابات دير ابي سعيد
اربد
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الرمثا الشامل
اربد
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الشونة الشمالية الشامل
اربد
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الطيبة الشامل
اربد
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الفاروق
اربد
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي المغير
اربد
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي النعيمة
اربد
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي قميم الشامل
اربد
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي كفرعوان
اربد
1+2
فايزر / بيونتيك
نادي اتحاد الرمثا
اربد
1+2
فايزر / بيونتيك
قاعة لجنة تحسين مخيم البقعة
البلقاء
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الصبيحي
البلقاء
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي البقيع
البلقاء
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الشونة الجنوبية
1+2
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الفحيص
البلقاء
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي ضرار – دير علا
البلقاء
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي عين الباشا الشامل
البلقاء
1+2
فايزر / بيونتيك
مستشفى السلط القديم
البلقاء
1+2
فايزر / بيونتيك
وادي الحور
البلقاء
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الطوا ل
البلقاء
1+2
فايزر / بيونتيك
جمعية شؤون الحج – المشيرفه
الزرقاء
1+2
فايزر / بيونتيك
قاعة لجنة تحسين مخيم الزرقاء
الزرقاء
1+2
فايزر / بيونتيك
كلية رفيدة الاسلمية
الزرقاء
1+2
فايزر / بيونتيك
مخيم الازرق للاجئين السوريين
الزرقاء
1+2
فايزر / بيونتيك
مدينة الامير محمد للشباب
الزرقاء
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الازرق الشامل
الزرقاء
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الضليل الشامل
الزرقاء
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي وادي الحجر
الزرقاء
1+2
فايزر / بيونتيك
مستشفى الامير فيصل الحكومي
الزرقاء
1+2
فايزر / بيونتيك
مستشفى الامير هاشم بن الحسين العسكري / الزرقاء
الزرقاء
1+2
فايزر / بيونتيك
مستشفى الحكمة الحديث
الزرقاء
1+2
فايزر / بيونتيك
مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد
الزرقاء
1+2
فايزر / بيونتيك
مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة
الطفيلة
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الحسا الشامل
الطفيلة
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الطفيلة الشامل
الطفيلة
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي بصيرا الشامل
الطفيلة
1+2
فايزر / بيونتيك
بيت شباب عمان – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 7
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
حدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
حدائق الملك عبد الله/المقابلين البوابة الشرقية 2 من داخل السيارة Drive Through
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
ديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
ديوان عشائر العجارمة -ناعور
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
صالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني – القويسمة
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
قاعة يا هلا – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 1
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
قاعة يا هلا 2 – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 1
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
مدينة الحسين الرياضية..بوابة رقم ٣ من داخل السيارة Drive Through
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز تحسين خدمات مخيم النصر-العاصمة
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي ابو نصير الشامل
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الاميرة بسمة
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الجبيهة الشامل
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الجيزه
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي القويسمة الشامل
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الموقر
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي النصر
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الهاشمي الشمالي
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي صويلح
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي مرج الحمام
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي وادي السير الشامل
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز ومسرح سحاب الثقافي/ سلبود
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
مستشفى الامير حمزة
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
جمعية الفنادق الاردنية – مجمع عمون – شارع تونس
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الجيزة الشامل
العاصمة
1+2
فايزر / بيونتيك
مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة
العقبة
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز شارع الحمامات التونسية
العقبة
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الخزان/العقبة
العقبة
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي القويرة الشامل
العقبة
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الربة
الكرك
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الصافي
الكرك
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي القطرانة
الكرك
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي المزار الجنوبي
الكرك
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي فقوع
الكرك
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي منشية ابو حمور
الكرك
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي مؤاب
الكرك
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي مؤته
الكرك
1+2
فايزر / بيونتيك
مستشفى الامير علي بن الحسين العسكري
الكرك
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الكرك الشامل
الكرك
1+2
فايزر / بيونتيك
الملعب البلدي. مجمع الأمير علي الرياضي
المفرق
1+2
فايزر / بيونتيك
مخيم الزعتري للاجئين السوريين
المفرق
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق
المفرق
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي ارحاب الشامل
المفرق
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي البادية الشامل
المفرق
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الزعتري الشامل
المفرق
1+2
فايزر / بيونتيك
مستشفى الرويشد
المفرق
1+2
فايزر / بيونتيك
مستشفى الملك طلال العسكري
المفرق
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي بلعما الشامل
المفرق
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الرازي الشامل/جرش
جرش
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي برما
جرش
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي جرش الشامل
جرش
1+2
فايزر / بيونتيك
نادي جرش الرياضي
جرش
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي اشتفينا الشامل
عجلون
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الامير حسن الشامل (كفرنجة)
عجلون
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي صخرة الشامل
عجلون
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي عجلون الشامل
عجلون
1+2
فايزر / بيونتيك
مستشفى الاميرة هيا العسكري
عجلون
1+2
فايزر / بيونتيك
مجمع النقابات المهنية – مأدبا
مأدبا
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي ذيبان
مأدبا
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي شمال مأدبا الشامل
مأدبا
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز الراجف والدلاغة / البتراء
معان
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز تنمية ام صيحون المحلي / البتراء
معان
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز زوار البتراء / وسط البلد
معان
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي البتراء الشامل
معان
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الجفر
معان
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الرائد الشهيد محمد ضيف الله الهباهبه
معان
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي الطيبة / البتراء
معان
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي معان الشامل
معان
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي معان الغربي
معان
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي ايل
معان
1+2
فايزر / بيونتيك
مركز صحي المنشية
معان
1+2
فايزر / بيونتيك