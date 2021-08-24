3 بروتوكولات تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسوان (تفاصيل)

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شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية،محافظ أسوان، توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ أنشطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قرى مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسوان والتى تقع فى مراكز إدفو، ومراكز نصر النوبة، ومراكز كوم أمبو؛ حيث تشارك الوزارة فى تنفيذ المبادرة من خلال أربعة محاور رئيسية هى توفير البنية التحتية لخدمات الاتصالات من خلال إنشاء شبكات الاتصالات الأرضية بأحدث تكنولوجيات الالياف الضوئية، وإتاحة الخدمات البريدية المتطورة والشاملة، وإنشاء البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمات الاتصالات المحمولة بمستويات جودة فائقة، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لبناء القدرات ومحو الامية الرقمية.

وقع بروتوكول التعاون؛ المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتورة غادة يحيى أبو زيد نائب محافظ أسوان.

كما شهد الوزير و المحافظ توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسوان بهدف تنمية قدرات المواطنين وخاصة الشباب فى المحافطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ حيث يأتى ذلك استكمالا للتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسوان.

وتستهدف المرحلة الجديدة من التعاون عدة محاور؛ حيث يتمثل المحور الأول فى تأهيل 1000 من شباب الخريجين بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى تلبى احتياجات سوق العمل الحر؛ فيما يتمثل المحور الثانى فى إتاحة ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى ودعم صناعته لخلق فرص عمل فى هذا المجال عن طريق رفع مهارات العاملين بمركز التعلم الإلكترونى بجامعة أسوان، والإشراف على بناء المنصة التعليمية الخاصة بالجامعة، وتدريب العاملين بمركز إنتاج المقررات الإلكترونية بالجامعة؛ إلى جانب بناء قدرات طلاب وخريجى وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان على تصميم المحتوى الإلكترونى وإنتاج دروس رقمية لعدد 300 متدرب متخصص فى إنتاج المحتوى الإلكتروني، وكدلك عقد 10 ندوات لنشر ثقافة التعلم الإلكتروني، واستخدام خدمات وتطبيقات المحتوى التعليمى لعدد 1000 مستفيد، وبناء قدرات 100 مدرس بمدارس أسوان على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات فى التدريس أونلاين، بالإضافة الى زيادة ثقة المتعلمين فى التعلم الإلكتروني، باعتماد 20 مركز جديد من مراكز التعلم الإلكترونى من برنامج أكاديميات سيسكو من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، واعتماد 100 مدرب وإداري، وبناء قدرات 1500 متدرب من هذه المراكز؛ فيما يستهدف المحور الثالث دعم ريادة الأعمال وبناء مهارات التسويق الرقمي، من خلال أنشطة مبادرة (قدوة- تك) لعدد 900 سيدة.

وقع مذكرة التفاهم؛ الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، والمهندسة هدى دحروج رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما شهد الوزير والمحافظ توقيع بروتوكول بين محافظة أسوان والمعهد القومى للاتصالات للتعاون فى مجال إعداد المتخصصين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية الكوادر الشابة فى مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ومنها الألياف الضوئية، وتأهيل شباب الخريجين حديثى التخرج لسوق العمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مبادرة شباب مصر الرقمية، وتأهيل المجندين من أبناء محافظة أسوان لسوق العمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لمواكبة متطلبات التحول الرقمى، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية مخصصة بخصم 50%.

وقع بروتوكول التعاون؛ الدكتورة غادة يحيى أبو زيد نائب محافظ أسوان، والدكتورة إيمــان عاشــور مدير المعهد القومى للاتصالات.