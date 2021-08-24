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"البلقاء" التطبيقية تسترد 33 ألف دولار من احد أعضاء الهيئة التدريسية

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"البلقاء" التطبيقية تسترد 33 ألف دولار من احد أعضاء الهيئة التدريسية "البلقاء" التطبيقية تسترد 33 ألف دولار من احد أعضاء الهيئة التدريسية

جى بي سي نيوز :- تمكنت كوادر وحدة الرقابة الداخلية في جامعة البلقاء التطبيقية من ضبط مخالفة لأحد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كان قد عمل في احد المؤسسات الوطنية دون اتباع الأنظمة والتعليمات التي تضبط العمل الإداري والأكاديمي في الجامعة وقد تقاضى لقاء هذا العمل مبلغ 33 الف دولار.

وبين مدير وحدة الرقابة الداخلية والتي تتبع لمجلس أمناء الجامعة أن المخالفة كانت قد ارتكبت قبل 10 سنوات، وقامت وحدة الرقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص وأحالت ملف المخالفة لرئيس الجامعة والذي بدوره أحال الموضوع للدائرة القانونية والجهات القانونية والتشريعية الرسمية، وبناء على الرأي القانوني قرر مجلس العمداء استرداد المبلغ كاملا.

وأكدت الجامعة أن تنفيذ منظومة القوانين والأنظمة يسري على الجميع في الجامعة دون استثناء ولا تساهل في تطبيق سلطة القانون على الجميع دون استثناء.

الرأي

جي بي سي نيوز

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