“الخارجية”: لا صفة لجوء للأفغان وأماكن مغلقة لإيوائهم لفترة قصيرة

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جى بي سي نيوز :– أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن فترة عبور الأفغان من الأردن إلى الولايات المتحدة الأمريكية قصيرة.

وأوضح الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز ليل الإثنين، أن الأفغان سيتواجدون في أماكن إيواء مغلقة ومحددة وبمجرد استكمال الإجراءات والترتيبات اللوجستية سيتم نقلهم إلى أمريكا، مؤكدا أنه لن يتم منحهم صفة لجوء ولن يكون هناك أي أعباء مالية على الأردن.

وكانت الوزارة قد أعلنت في بيان موافقة الأردن على عبور 2500 مواطن أفغاني عبر أراضيه في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وعللت القرار لأسباب إنسانية بحتة للإسهام في معالجة الأزمة الإنسانية التي تشهدها أفغانستان، مؤكدة أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على ترتيبات عبور المواطنين الأفغان الذين يتم إجلاؤهم عبر الأردن ونقلهم إلى الولايات المتحدة.

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان إن الأردن سيستقبل الأفغان بعدد 2500 للعبور فقط ولن يستوطنوا البلاد نهائيا.

وأكد كريشان، في حديث له تحت قبة البرلمان، أن الأردن سيكون محطة عبور للقادمين إلى الأردن حيث تم تنسيق ذلك مع الجهات المعنية كافة.

وأشار كريشان إلى أن سيجري استقبالهم في مطار عمان، ومن ثم سيغادروه مباشرة.

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