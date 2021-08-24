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مصرع شخصين وإصابة ٥ في انقلاب سيارة بطريق «قنا- سوهاج»

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مصرع شخصين وإصابة ٥ في انقلاب سيارة بطريق «قنا- سوهاج» مصرع شخصين وإصابة ٥ في انقلاب سيارة بطريق «قنا- سوهاج»

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرين من أسرة واحدة، الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي قنا-سوهاج.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي بطريق «قنا- سوهاج» الصحراوي بناحية الكيلو 100، ما أسفر عن مصرع خليفة عبدالعال السيد 55 عاما، ونجلته مرام 8 سنوات، وإصابة كلا من عبدالله خليفة السيد 10 أعوام، أمل هاشم محمد 41 عاما،عبدالرحمن خليفة عبدالعال6 أعوام، مريم خليفة عبدالعال 4 أعوام وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى قنا الجامعي وتحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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