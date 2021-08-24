اجتماع بـ«مياه المنيا» لمتابعة مشروعات «حياه كريمة»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا اجتماعا مع الشركات المنفذة والاستشاريين ومهندسى الإشراف وذلك لمتابعة مشروعات ومحطات مياه الشرب بمراكز المنيا والخاصة بالمبادرة الرئاسية حياه كريمة.

كما ناقش الاجتماع المعوقات والمشاكل وايجاد حلول للدفع بزيادة نسب التنفيذ وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها.

يذكر أن الأعمال تشمل عمل ٤ محطات بمراكز مغاغة (جزيرة شارونة بطاقة انتاجية ١٠٠ل/ث)وأبوقرقاص (بنى حسن الشروق١٠٠ل/ث)محطة مياه ملوى٤٥٠ل/ث ودير مواس ٣٠٠ل/ث والتى تبلغ تكلفة هذه المحطات ٧٣٣ مليون جنيه ؛كما تم مناقشة انشاء وحدة معالجة منجنيز لقرية تنده بملوى ووحدة لإزالة الأملاح بمحطة المحرص بملوى.

وأكد الشهاوى أن هذه الأعمال تتم توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.