تجديد تصاريح عمال الزراعة وعائلاتهم وإعفاؤهم من غرامات السنوات السابقة

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جى بي سي نيوز - : قال النائب محمد العلاقمة رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب إنهم في لجنة الزراعة وضعوا النقاط على الحروف في إشكاليات كان يعيشها عمال الزراعة من غير الاردنيين الحاصلين على تصاريح عمل .

وأضاف في تصريح للمدينة نيوز إنه وبعد اجتماع مع وزارة العمل ممثلة بأمينها العام فاروق الحديدي بشأن نظام عمال الزراعة والذي عقد في مجلس النواب مؤخرا من قبل اللجنة ، حصلوا على تأكيدات من قبل الوزارة بأن أي عامل زراعي وافد حاصل على تصريح عمل انتهت مدته منذ سنوات ، بإمكانه تجديد التصريح له ولأفراد اسرته الحاصلين على تصاريح أيضا ، مع إعفاء من كامل الغرامات .

وكان عدد من عمال الزراعة الوافدين اشتكوا للجنة من أن وزارة العمل تجدد لرب الأسرة فقط بينما تحرم الأبناء الحاصلين على تصاريح من فرصة تجديد تصاريحهم ، الأمر الذي نفاه أمين عام الوزارة خلال اجتماع مع اللجنة مؤكدا بأنه سيعمم على مدراء العمل في كافة المحافظات لإزالة سوء الفهم للتعليمات التي فسرها البعض بالخطأ وحرموا هؤلاء العمال من تجديد تصاريح عمل ابنائهم .

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا