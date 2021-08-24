"المطرية" تنشط.. "خريطة الهطولات" يرسمها "المسند": مكة ليست بعيدة

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قال: تتشكّل بعض السحب فوق أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ إن الحالة المطرية اليوم تنشط، ومن المتوقع أن تتشكّل بعض السحب الممطرة فوق أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وتابع عبر حسابه في "تويتر": "ربما تمتد حتى أجزاء من منطقة #مكة وجنوبي منطقة #المدينة، وربما أجزاء محدودة من #نجران ورمال #الربع_الخالي.. هذا والله أعلم".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع زخات من البَرَد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرّمة، نجران، الشرقية).