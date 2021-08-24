"سائقات شاحنات" برواتب مجزية.. مهنة يحررها "كورونا" من هيمنة الرجال!

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توجه عالمي بتوظيف النساء لكن "الحمل والولادة وإجازة الأمومة" تثيـر القلق

يتوقع العاملون في مجال صناعة النقل بالشاحنات، عجزًا كبيرًا حول العالم في أعداد السائقين بحلول العامين المقبلين؛ خاصة مع استمرار وباء كورونا "كوفيد-19" الذي أدى إلى زيادة الطلب على الشحن في مقابل انخفاض أعداد السائقين.

ووفقًا لتقرير "بلومبيرغ"؛ فإن الطلب العالمي العالي على سائقي الشاحنات فتح المجال أمام شركات الشحن والنقل لتوظيف سائقات، بعد أن كان الأمر لعقود طويلة يكاد يكون حصرًا على الرجال؛ مشيرًا إلى أن هناك توجهًا كبيرًا في الوقت الحالي من قِبَل النساء على قيادة الشاحنات خاصة في ظل وجود رواتب وحوافز مجزية.

وتقول إيلين فوي، المديرة التنفيذية لمنظمة "سائقات الشاحنات": إن جزءًا من التحدي يتمثل في تغيير الصورة الذهنية عن المرأة وقدرتها في قيادة الشاحنات وسيارات النقل؛ مشيرة إلى أن هناك أعدادًا بسيطة من سائقات الشاحنات بالولايات المتحدة قبل وباء كورونا؛ لكن في الوقت الحالي تشهد مدارس تعليم القيادة على سيارات النقل توجهًا نسائيًّا.

ووفقًا لمسحٍ أجراه متخصصون في مجال النقل فإن سائقات الشاحنات حول العالم بشكل إجمالي أكثر حرصًا على السلامة والطريق من السائقين الرجال وقيادتهن أقل خطورة، وأن هناك توجهًا عالميًّا من قِبَل شركات النقل بتوظيف النساء كسائقات شاحنات؛ إلا أن أكثر ما يقلق هذه الشركات هو فترات الحمل والولادة وإجازة الأمومة.