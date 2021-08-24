أخبار عاجلة

حائل : القبض على شخص انتحل صفة موظف حكومي -
"النيابة العامة": يجب عدم التأثير على إرادة المتهم خلال الاستجواب -
الأمم المتحدة عن الوضع في بنجشير: المهم منع وقوع إصابات بين المدنيين -
رئيس جامعة قناة السويس يتفقد العمل بمكتب التنسيق -
جامعة المنيا تعلن الجدول الزمني للتطعيم ضد كورونا -
جامعة قناة السويس تنظم التدريب الصيفى لطلاب كلية الصيدلة -
أشرف زكي يحصل على وسام الثقافة والفنون الفلسطيني -
خطة شاملة بجامعة قناة السويس لتطعيم جميع منتسبيها ضد كورونا -
تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام في شمال سيناء 5 درجات -
«ازرع نخلة» مبادرة تعليم قنا في بداية العام الدراسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سائقات شاحنات" برواتب مجزية.. مهنة يحررها "كورونا" من هيمنة الرجال!

Print
"سائقات شاحنات" برواتب مجزية.. مهنة يحررها "كورونا" من هيمنة الرجال! "سائقات شاحنات" برواتب مجزية.. مهنة يحررها "كورونا" من هيمنة الرجال!
توجه عالمي بتوظيف النساء لكن "الحمل والولادة وإجازة الأمومة" تثيـر القلق

يتوقع العاملون في مجال صناعة النقل بالشاحنات، عجزًا كبيرًا حول العالم في أعداد السائقين بحلول العامين المقبلين؛ خاصة مع استمرار وباء كورونا "كوفيد-19" الذي أدى إلى زيادة الطلب على الشحن في مقابل انخفاض أعداد السائقين.

ووفقًا لتقرير "بلومبيرغ"؛ فإن الطلب العالمي العالي على سائقي الشاحنات فتح المجال أمام شركات الشحن والنقل لتوظيف سائقات، بعد أن كان الأمر لعقود طويلة يكاد يكون حصرًا على الرجال؛ مشيرًا إلى أن هناك توجهًا كبيرًا في الوقت الحالي من قِبَل النساء على قيادة الشاحنات خاصة في ظل وجود رواتب وحوافز مجزية.

وتقول إيلين فوي، المديرة التنفيذية لمنظمة "سائقات الشاحنات": إن جزءًا من التحدي يتمثل في تغيير الصورة الذهنية عن المرأة وقدرتها في قيادة الشاحنات وسيارات النقل؛ مشيرة إلى أن هناك أعدادًا بسيطة من سائقات الشاحنات بالولايات المتحدة قبل وباء كورونا؛ لكن في الوقت الحالي تشهد مدارس تعليم القيادة على سيارات النقل توجهًا نسائيًّا.

ووفقًا لمسحٍ أجراه متخصصون في مجال النقل فإن سائقات الشاحنات حول العالم بشكل إجمالي أكثر حرصًا على السلامة والطريق من السائقين الرجال وقيادتهن أقل خطورة، وأن هناك توجهًا عالميًّا من قِبَل شركات النقل بتوظيف النساء كسائقات شاحنات؛ إلا أن أكثر ما يقلق هذه الشركات هو فترات الحمل والولادة وإجازة الأمومة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"النيابة العامة": يجب عدم التأثير على إرادة المتهم خلال الاستجواب

"النيابة العامة": يجب عدم التأثير على إرادة المتهم خلال الاستجواب

تظهر إسهاماتها في احتضان الحضارة.. ما أهمية الاكتشافات الأثرية الجارية بالمملكة؟

تظهر إسهاماتها في احتضان الحضارة.. ما أهمية الاكتشافات الأثرية الجارية بالمملكة؟

"الجبيري": اتفاقية "النقل البحري" تعزز علاقات الرياض - بغداد الاقتصادية

"الجبيري": اتفاقية "النقل البحري" تعزز علاقات الرياض - بغداد الاقتصادية

المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل

المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل