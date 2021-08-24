مجهولون يختطفون طائرة أوكرانية مخصصة للإجلاء من أفغانستان ويتجهون لإيران

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نائب وزير الخارجية: محاولاتنا لإجلاء مواطنينا لم تنجح ولم يتمكنوا من الوصول إلى المطار

أفادت وسائل إعلام روسية، الثلاثاء، بخطف مجهولين لطائرة أوكرانية مخصصة للإجلاء من أفغانستان؛ مشيرة إلى أن مختطفي الطائرة يتجهون إلى إيران.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، تأكيد نائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني ينين، الذي قال إن طائرة أوكرانية كان من المفترض أن تنقل أوكرانيين من أفغانستان، اختُطفت من قِبَل مجهولين.

وأوضح "ينين": "استولى أشخاص مجهولون على طائرتنا، ويوم الثلاثاء توجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة بدلًا من إجلاء الأوكرانيين".

وأضاف المسؤول الأوكراني: "محاولاتنا الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا لم تنجح أيضًا؛ لأن ركابنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار".

وأشار "ينين" إلى أن السلك الدبلوماسي بأكمله، برئاسة وزير الخارجية دميتري كوليبا، عَمِل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة.