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القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس لويس لاكالي بو؛ رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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