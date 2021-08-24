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تويوتا تتصدر.. 5 علامات تجارية للسيارات الأكثر شعبية في العالم

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تويوتا تتصدر.. 5 علامات تجارية للسيارات الأكثر شعبية في العالم تويوتا تتصدر.. 5 علامات تجارية للسيارات الأكثر شعبية في العالم
استعادت اللقب من فولكس فاجن للمرة الأولى منذ خمس سنوات

تويوتا تتصدر.. 5 علامات تجارية للسيارات الأكثر شعبية في العالم

استعادت شركة "تويوتا" للسيارات، الصدارة من شركة "فولكس فاجن" كأكثر السيارات مبيعًا في العالم خلال العام 2020، للمرة الأولى بعد خمس سنوات.

وتصدرت تويوتا جميع ماركات السيارات الأخرى في المبيعات العالمية لعام 2020، متجاوزة فولكس فاجن لاستعادة لقب أفضل علامة تجارية للسيارات مبيعًا في العالم لأول مرة منذ خمس سنوات؛ حيث تكشف البيانات أن تويوتا باعت نحو 9.5 ملايين سيارة في 2020 مقابل 9.3 ملايين سيارة باعتها فولكس فاجن خلال نفس الفترة.

وهذه هي العلامات التجارية للسيارات الأكثر شعبية في العالم، وفقًا لبيانات قناة "سي إن بي سي" الأمريكية:

1- تويوتا

2- فولكس فاجن

3- رينو

4- هيونداي

5- شيفروليه

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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