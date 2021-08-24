أخبار عاجلة

حائل : القبض على شخص انتحل صفة موظف حكومي -
"النيابة العامة": يجب عدم التأثير على إرادة المتهم خلال الاستجواب -
الأمم المتحدة عن الوضع في بنجشير: المهم منع وقوع إصابات بين المدنيين -
رئيس جامعة قناة السويس يتفقد العمل بمكتب التنسيق -
جامعة المنيا تعلن الجدول الزمني للتطعيم ضد كورونا -
جامعة قناة السويس تنظم التدريب الصيفى لطلاب كلية الصيدلة -
أشرف زكي يحصل على وسام الثقافة والفنون الفلسطيني -
خطة شاملة بجامعة قناة السويس لتطعيم جميع منتسبيها ضد كورونا -
تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام في شمال سيناء 5 درجات -
«ازرع نخلة» مبادرة تعليم قنا في بداية العام الدراسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية صربيا بالمقر البابوى فى وادى النطرون (صور)

Print
البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية صربيا بالمقر البابوى فى وادى النطرون (صور) البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية صربيا بالمقر البابوى فى وادى النطرون (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أمس وزير الخارجية الصربي H. E. Mr. Nikola Selakovic والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى التي بدأت أمس، والتي حرص خلالها على لقاء قداسة البابا وزيارة دير القديس الأنبا بيشوي، والتعرف على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ونقل الوزير الصربي تحيات رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش، وكذلك بطريرك الكنيسة الصربية الأرثوذكسية البطريرك بورفيريوس.

وتحدث البابا خلال اللقاء عن تاريخ الكنيسة القبطية وعن وحدتنا الوطنية حيث يعيش جميع المصريين حول نهر النيل بروح الأسرة الواحدة.

وأشار البابا إلى رغبته في دعوة بطريرك الكنيسة الصربية لزيارة الكنيسة القبطية وأعرب الضيف الصربي عن سعادته بذلك.

وفي ختام الزيارة تم تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية.

وافتتح البابا تواضروس ملتقى لوجوس، الذي يشارك فيه ٢٠٠ من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري، مساء أمس الأول في مركز لوجوس بحضور عدد من أحبار الكنيسة، ويستمر حتى ختامه يوم الاثنين المقبل بهدف «التمتع بالجذور»، وهو الملتقى الأول من نوعه لشباب الكنيسة من داخل مصر حيث أقيم سابقًا أسبوعان مماثلان لشباب من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المهجر تحت شعار «العودة للجذور» لربطهم بالجذور في كنيستهم وبلدهم الأم.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«100 متحور لـ كورونا».. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمصريين بشأن انتشار الفيروس

«100 متحور لـ كورونا».. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمصريين بشأن انتشار الفيروس

قمة مصرية فلسطينية أردنية تؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة

قمة مصرية فلسطينية أردنية تؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة

التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

البابا تواضروس يستقبل مجموعة من أبناء مصر في المهجر

البابا تواضروس يستقبل مجموعة من أبناء مصر في المهجر