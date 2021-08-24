البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية صربيا بالمقر البابوى فى وادى النطرون (صور)

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أمس وزير الخارجية الصربي H. E. Mr. Nikola Selakovic والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر التي بدأت أمس، والتي حرص خلالها على لقاء قداسة البابا وزيارة دير القديس الأنبا بيشوي، والتعرف على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ونقل الوزير الصربي تحيات رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش، وكذلك بطريرك الكنيسة الصربية الأرثوذكسية البطريرك بورفيريوس.

وتحدث البابا خلال اللقاء عن تاريخ الكنيسة القبطية وعن وحدتنا الوطنية حيث يعيش جميع المصريين حول نهر النيل بروح الأسرة الواحدة.

وأشار البابا إلى رغبته في دعوة بطريرك الكنيسة الصربية لزيارة الكنيسة القبطية وأعرب الضيف الصربي عن سعادته بذلك.

وفي ختام الزيارة تم تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية.

وافتتح البابا تواضروس ملتقى لوجوس، الذي يشارك فيه ٢٠٠ من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري، مساء أمس الأول في مركز لوجوس بحضور عدد من أحبار الكنيسة، ويستمر حتى ختامه يوم الاثنين المقبل بهدف «التمتع بالجذور»، وهو الملتقى الأول من نوعه لشباب الكنيسة من داخل مصر حيث أقيم سابقًا أسبوعان مماثلان لشباب من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المهجر تحت شعار «العودة للجذور» لربطهم بالجذور في كنيستهم وبلدهم الأم.