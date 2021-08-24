محاضرة لـ«رجال يد الأهلي» قبل مواجهة «ريما النيجيري» في بطولة إفريقيا

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يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبي الفريق؛ استعدادا لمواجهة فريق «ريما» النيجيري التي تقام في الواحدة ظهر اليوم في أول لقاءات الفريقين ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس التي تقام في مدينة مكناس المغربية.
ويعقد الجهاز الفني محاضرة للاعبين لمراجعة خطة اللعب والمهام الفنية المطلوبة من كل لاعب قبل انطلاق عمليات الإحماء.
وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط الأحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.
أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبدالرحمن طه وعبدالرحمن حميد وعبدالعزيز إيهاب وأحمد راضي وعبدالرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.
ويوجد «رجال يد الأهلي» على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري، وريما النيجيري، وفقًا لما أسفرت عنه قرعة البطولة التي أجريت في المغرب.
وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي وجي إس كي الكونغولي واسفا السنغالي.