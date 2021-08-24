محاضرة لـ«رجال يد الأهلي» قبل مواجهة «ريما النيجيري» في بطولة إفريقيا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبي الفريق؛ استعدادا لمواجهة فريق «ريما» النيجيري التي تقام في الواحدة ظهر اليوم في أول لقاءات الفريقين ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس التي تقام في مدينة مكناس المغربية.

ويعقد الجهاز الفني محاضرة للاعبين لمراجعة خطة اللعب والمهام الفنية المطلوبة من كل لاعب قبل انطلاق عمليات الإحماء.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط الأحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبدالرحمن طه وعبدالرحمن حميد وعبدالعزيز إيهاب وأحمد راضي وعبدالرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.

ويوجد «رجال يد الأهلي» على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري، وريما النيجيري، وفقًا لما أسفرت عنه قرعة البطولة التي أجريت في المغرب.

وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي وجي إس كي الكونغولي واسفا السنغالي.