مغادرة 1372 سائحا سعوديا على متن سفينة الكروز بليسما لميناء جدة البحري

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شهد ميناء ء سفاجا البحري مغادرة السفينة السياحية Msc BELLSSIMA وعلى متنها 1372 سائحا سعوديا و1315 فرد طاقم، وهي بطول 167 متر وغاطس 5.6 متر وجنسيتها بهاما إلى ميناء جدة في ثالث رحلاتها الاسبوعية للميناء وقامت ادارة ميناء سفاجا بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي لمغادرة السفينة.

وكان السياح قد انطلقوا من خلال ثلاث افواج لزيارة المعالم الاثرية بمدينتي الأقصر واسوان وممارسة الرياضات المائية بالغردقة والتمتع بأجواء البحر الاحمر الساحرة مع الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها دوليا والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية ويأتي ذلك في اطار اهتمام القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من أهمية الموقع الجغرافي لمصر والارتقاء بصناعة النقل البحري لجذب السفن السياحية.