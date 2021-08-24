أخبار عاجلة

الأمم المتحدة عن الوضع في بنجشير: المهم منع وقوع إصابات بين المدنيين -
رئيس جامعة قناة السويس يتفقد العمل بمكتب التنسيق -
جامعة المنيا تعلن الجدول الزمني للتطعيم ضد كورونا -
جامعة قناة السويس تنظم التدريب الصيفى لطلاب كلية الصيدلة -
أشرف زكي يحصل على وسام الثقافة والفنون الفلسطيني -
خطة شاملة بجامعة قناة السويس لتطعيم جميع منتسبيها ضد كورونا -
تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام في شمال سيناء 5 درجات -
«ازرع نخلة» مبادرة تعليم قنا في بداية العام الدراسي -
محام: المشرع سمح برفع دعوى خلع في حال عدم وثيقة زواج لهذا السبب -
آرسنال يؤكد عدم لحاق النني بلقاء الجابون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مغادرة 1372 سائحا سعوديا على متن سفينة الكروز بليسما لميناء جدة البحري

Print
مغادرة 1372 سائحا سعوديا على متن سفينة الكروز بليسما لميناء جدة البحري مغادرة 1372 سائحا سعوديا على متن سفينة الكروز بليسما لميناء جدة البحري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ميناء ء سفاجا البحري مغادرة السفينة السياحية Msc BELLSSIMA وعلى متنها 1372 سائحا سعوديا و1315 فرد طاقم، وهي بطول 167 متر وغاطس 5.6 متر وجنسيتها بهاما إلى ميناء جدة في ثالث رحلاتها الاسبوعية للميناء وقامت ادارة ميناء سفاجا بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي لمغادرة السفينة.

وكان السياح قد انطلقوا من خلال ثلاث افواج لزيارة المعالم الاثرية بمدينتي الأقصر واسوان وممارسة الرياضات المائية بالغردقة والتمتع بأجواء البحر الاحمر الساحرة مع الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها دوليا والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية ويأتي ذلك في اطار اهتمام القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من أهمية الموقع الجغرافي لمصر والارتقاء بصناعة النقل البحري لجذب السفن السياحية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة عن الوضع في بنجشير: المهم منع وقوع إصابات بين المدنيين

الأمم المتحدة عن الوضع في بنجشير: المهم منع وقوع إصابات بين المدنيين

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد العمل بمكتب التنسيق

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد العمل بمكتب التنسيق

جامعة المنيا تعلن الجدول الزمني للتطعيم ضد كورونا

جامعة المنيا تعلن الجدول الزمني للتطعيم ضد كورونا

جامعة قناة السويس تنظم التدريب الصيفى لطلاب كلية الصيدلة

جامعة قناة السويس تنظم التدريب الصيفى لطلاب كلية الصيدلة