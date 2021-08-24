حالة الطقس اليوم وغدًا.. درجات الحرارة ترتفع تدريجيًا خلال هذه المدة

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تواصل درجات الحرارة اليوم، الثلاثاء، الانخفاض بمقدار بدرجة واحدة على معظم الأماكن في جنوب مصر وتكون مستقرة على أغلب الأنحاء في باقى الأماكن، وتنخفض درجة الحرارة العظمي الأعلي اليوم في مصر اليوم بمقدار درجة واحدة عن الأمس لتصبح 40 درجة في الأقصر وأسوان والودي الجديد وإدفو.

تنشط الرياح على أغلب المدن المصرية حتى الأحد المقبل، وتتكون الشبورة المائية حتى السابعة صباحًا على عدد من الطرق وفق تقرير هيئة الأرصاد الجوية حتى الأحد المقبل.

وترتفع درجات الحرارة تدريجيًا اعتبارًا من يوم الخميس لتتراوح فروق الإرتفاع بين درجة و5 درجات يوم الأحد عن درجات الحرارة اليوم وذلك في جنوب الصعيد.

تنخفض درجات الحرارة بمقدار طفيف على أغلب مدن الصعيد، ورغم ذلك تكون حالة الطقس اليوم متقاربة مع حالة الطقس الأمس، ويكون حارا رطبا في القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري، ويظل مائلاً للحرارة رطبا في السواحل الشمالية، شديد الحرارة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس معتدل الحرارة رطبا ليلاً على جميع الأنحاء في مصر.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

تنخفض درجة الحرارة في القاهرة درجة واحدة لكل من العظمي والصغري والمحسوسة وتكون العظمي 35 درجة، والصغري 25 بينما تكون المحسوسة 37 درة، وتظل درجات الحرارة في الإسكندرية مثل الأمس 31-25 والمحسوسة 35 درجة.

وتكون درجات الحرارة في أبوسمبل 40-26، أسوان 40-28، قنا 39-26، المنيا 36-24، الفيوم 35-25، بني سويف 36-24، الأقصر 40-27، أسيوط 37-25، سيوة 33-23، سوهاج 38-25، إدفو 40-28، الوادي الجديد 40-25، شلاتين 37-27، حلايب 35-27 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الإسماعيلية 36-24، دمياط 32-25، بلطيم 32-25، السويس 35-25، الطور 34-27، رفح 32-24، السلوم 32-24، طابا 35-25، الغردقة 38-39، بورسعيد 32-25، شرم الشيخ 38-30، العريش 33-25، طنطا 35-25، المنصورة 35-25، شبين الكوم 35-26، دمنهور 34-26، مطروح 30-25 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. وارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا خلال أسبوع

توقعات حالة الطقس غدًا الأربعاء

ترتفع درجات الحرارة غدًا بمقدرار طفيف في السواحل الشمالية وجنوب الصعيد، وتظل درجات الحرارة على نفس معدلاتها اليوم في أغلب المناطق خلال حالة الطقس غدًا، وتكون درجات الحرارة العظمي والمحسوسة المتوقعة الأربعاء كما يلي: القاهرة الكبري والوجه البحري 35-37 درجة.

السواحل الشمالية 31-34 درجة.

جنوب سيناء 38-40 درجة.

شمال الصعيد 36-37 درجة.

جنوب الصعيد 41-42 درجة.

تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس حتى الأحد المقبل

تستقر أحوال الطقس نسبيًا يوم الأربعاء المقبل، وتبدأ في الإرتفاع التدريجي اعتبارًا من يوم الخميس، ويتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في القاهرة الكبري والوجه البحري من يوم الخميس وحتى السبت 36-38، وترتفع الأحد إلى 37-39 درجة.

وتكون في السواحل الشمالية يوم الخميس والجمعة 31-34، والسبت والأحد 32-35 درجة، وتكون في جنوب سيناء من الخميس وحتى الأحد 39-41 درجة.

ويتوقع أن تكون في جنوب الصعيد تكون الخميس 42-43، وتواصل الإرتفاع الجمعة لتكون 43-44، وتصل السبت إلى 44-45، وتصل الأحد إلى 45-46 درجة. وفي شمال الصعيد الخميس 37-38، وترتفع الجمعة والسبت إلى 38-40، وتصل الأحد إلى 39-40 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. وارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا خلال أسبوع

تفاصيل أحوال الطقس والبحر حتى يوم الأحد من الأسبوع المقبل

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