اختطاف طائرة أوكرانية تجلي مواطنين من أفغانستان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن مجهولون اختطفوا طائرة أوكرانية وصلت إلى العاصمة الأفغانية كابول لإجلاء مواطنين أوكرانيين.

وحسب وكالة تاس الروسية، قال نائب وزير الخارجية الأوكراني يفجيني ينين، اليوم، إن طائرة أوكرانية كان من المفترض أن تنقل أوكرانيين من أفغانستان، اختطفت الأسبوع الماضي من قبل مجهولين.

ووفق وكالة سبوتنيك، أوضح ينين: «استولى أشخاص مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي. ويوم الثلاثاء، بالفعل سُرقت منا طائرة، وتوجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة بدلاً من إجلاء الأوكرانيين».

وأضاف نائب وزير الخارجية الأوكراني: «أما محاولاتنا الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا لم تنجح أيضًا، لأن ركابنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار».

وأشار ينين إلى أن السلك الدبلوماسي بأكمله، برئاسة وزير الخارجية دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة.

وفي وقت سابق، وصلت يوم الأحد طائرة نقل عسكرية على متنها 83 راكبا بينهم 31 أوكرانيًا من أفغانستان إلى كييف. وأفاد المكتب الرئاسي الأوكراني، أن 12 عسكريًا أوكرانيًا عادوا إلى ديارهم، في حين تم إجلاء المراسلين الأجانب والشخصيات العامة التي طلبت المساعدة. وأضاف المكتب أن حوالي 100 أوكراني ما زالوا ينتظرون إجلاءهم في أفغانستان.

وتسيطر حركة طالبان على جميع المعابر الحدودية البرية لأفغانستان، التي استولت على السلطة في البلاد. ويتم إجلاء المواطنين الأجانب والأفغان عبر المطار الوحيد في كابول، الذي يخضع لسيطرة الولايات المتحدة وحلف الناتو.

وانهار الجيش والحكومة الأفغانية مع انسحاب القوات الأمريكية بعد 20 عاما من الصراع. وبعد استسلام القوات الأفغانية لحركة طالبان، وهروب الرئيس أشرف غني من البلاد، تجمعت حشود من الناس في مطار كابول الدولي في محاولة يائسة للخروج من البلاد، خوفًا من انتقام طالبان.